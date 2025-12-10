Мінфін розмістив ОВДП на ₴13,9 мільярда
Міністерство фінансів України 9 грудня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13,9 млрд грн в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
«13,9 млрд грн в еквіваленті сьогодні залучено до державного бюджету під час розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах», — ідеться в повідомленні.
За інформацією міністерства, найбільший обсяг інвестицій надійшов від розміщення доларових ОВДП строком на 1,5 року із середньозваженою дохідністю 3,98% річних. Інвестори придбали цих паперів на 152 млн дол. США.
Розміщення єврооблігацій строком на 1,4 року із середньозваженою дохідністю в 3,24% забезпечило 14 млн євро надходжень.
Гривневі ОВДП забезпечили 6,8 млрд грн надходжень. Попит розподілився так:︎ 2,8 млрд грн — папери на 1,1 року під 16,35%;︎ 281 млн грн — на 1,7 року під 17,10%;︎ 1,6 млрд грн — на 2,5 року під 17,50%;︎ 2 млрд грн — на 3,1 року під 17,80%.
