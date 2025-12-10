0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гранти до 1 млн грн: «Власна справа» з 2026 року розширює підтримку ветеранів та їхніх сімей

Казна та Політика
22
Гранти до 1 млн грн: «Власна справа» з 2026 року розширює підтримку ветеранів та їхніх сімей
Гранти до 1 млн грн: «Власна справа» з 2026 року розширює підтримку ветеранів та їхніх сімей
Цього року ветерани та члени їхніх сімей отримали гранти за програмою «Власна справа» на загальну суму 694,1 млн грн. З 1 січня гранти зможуть отримати також батьки, дорослі діти та сім’ї загиблих захисників.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram-каналі.
«Цього року 1442 ветеранів та членів їхніх сімей отримали гранти за програмою програми „Власна справа“ на загальну суму 694,1 млн грн. Це дозволило створити 2802 нових робочих місць», — сказано в повідомленні.
За її словами, з нового року уряд розширює підтримку в межах програми для ветеранів і їхніх родин.

Що зміниться

З 1 січня гранти зможуть отримувати також батьки, дорослі діти і сім’ї загиблих Захисників — до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.
Податися на ветеранський грант можна через Дію або в центрах зайнятості.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Україні планують переформатувати державну програму «Власна справа». Держава має намір підтримувати бізнеси, що демонструють зростання, надаючи їм нові гранти без необхідності чекати повного погашення податкових зобов’язань.
📢 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін».
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems