Гранти до 1 млн грн: «Власна справа» з 2026 року розширює підтримку ветеранів та їхніх сімей Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Гранти до 1 млн грн: «Власна справа» з 2026 року розширює підтримку ветеранів та їхніх сімей

Цього року ветерани та члени їхніх сімей отримали гранти за програмою «Власна справа» на загальну суму 694,1 млн грн. З 1 січня гранти зможуть отримати також батьки, дорослі діти та сім’ї загиблих захисників.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram-каналі.

«Цього року 1442 ветеранів та членів їхніх сімей отримали гранти за програмою програми „Власна справа“ на загальну суму 694,1 млн грн. Це дозволило створити 2802 нових робочих місць», — сказано в повідомленні.

За її словами, з нового року уряд розширює підтримку в межах програми для ветеранів і їхніх родин.

Що зміниться

З 1 січня гранти зможуть отримувати також батьки, дорослі діти і сім’ї загиблих Захисників — до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

Податися на ветеранський грант можна через Дію або в центрах зайнятості.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Україні планують переформатувати державну програму «Власна справа». Держава має намір підтримувати бізнеси, що демонструють зростання, надаючи їм нові гранти без необхідності чекати повного погашення податкових зобов’язань.

📢 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.