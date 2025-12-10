Гранти до 1 млн грн: «Власна справа» з 2026 року розширює підтримку ветеранів та їхніх сімей
Цього року ветерани та члени їхніх сімей отримали гранти за програмою «Власна справа» на загальну суму 694,1 млн грн. З 1 січня гранти зможуть отримати також батьки, дорослі діти та сім’ї загиблих захисників.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram-каналі.
«Цього року 1442 ветеранів та членів їхніх сімей отримали гранти за програмою програми „Власна справа“ на загальну суму 694,1 млн грн. Це дозволило створити 2802 нових робочих місць», — сказано в повідомленні.
За її словами, з нового року уряд розширює підтримку в межах програми для ветеранів і їхніх родин.
Що зміниться
З 1 січня гранти зможуть отримувати також батьки, дорослі діти і сім’ї загиблих Захисників — до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.
Податися на ветеранський грант можна через Дію або в центрах зайнятості.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Україні планують переформатувати державну програму «Власна справа». Держава має намір підтримувати бізнеси, що демонструють зростання, надаючи їм нові гранти без необхідності чекати повного погашення податкових зобов’язань.
📢 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін».
Поділитися новиною
Також за темою
Гранти до 1 млн грн: «Власна справа» з 2026 року розширює підтримку ветеранів та їхніх сімей
Від початку року митники вилучили товарів на понад 1 млрд гривень
Нова дорога до «Буковелю» може обійтись державі в 6,6 млрд грн
Скільки коштів витрачають на телемарафон та іномовлення і які доходи телекомпаній
Федоров: 95% послуг ТЦК вже доступні онлайн
Скільки коштів отримав бюджет із штрафів через Резерв+