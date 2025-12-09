Скільки коштів витрачають на телемарафон та іномовлення і які доходи телекомпаній Сьогодні 21:23 — Казна та Політика

На телемарафон «Єдині новини», який створили на початку російського вторгнення для інформування про ситуацію під час війни, в бюджеті на 2026 рік заклали 1,5 млрд грн, а всього за неповних чотири роки на нього та іномовлення витратили понад 5,2 млрд грн.

«Слово і діло»

Найбільшими видатки були у 2023 році, останні два роки вони залишаються приблизно на одному рівні. Водночас майже всі приватні телерадіокомпанії, які створюють контент для телемарафону, звітують про збитки.

Інфографіка: «Слово і діло»

Національний телемарафон «Єдині новини» запустили в Україні 24 лютого 2022 року. Його, як пояснювала влада, створили для оперативного інформування громадян України та світу про ситуацію під час повномасштабного російського нападу. Також серед завдань марафону — протидія російській пропаганді, об’єднання суспільства, збори коштів на ЗСУ.

Марафон став своєрідним феноменом, оскільки об’єднав приватних, державних і суспільного мовників для спільної роботи в інформаційному просторі.

Суми коштів, які держава виділяла щороку на фінансування марафону, зростали порівняно з 2022 роком, а згодом і сам марафон став об’єктом критики деяких нардепів на рахунок доцільності виділення бюджетних грошей.

За даними Open Budget, у 2022 році на бюджетну програму «Виробництво та трансляція програм для державних потреб» (власне телемарафон та іномовлення) закладали 716,4 млн грн, майже всю суму за рік використали (715,6 млн грн).

У 2023 році закладені та витрачені на марафон кошти були рекордними — 1 млрд 935 млн та 1 млрд 809 млн відповідно.

У 2024 та 2025 роках на марафон на іномовлення в держбюджеті закладали однакові суми — 1 млрд 510 млн грн. Використали для створення контенту марафону 1 млрд 508 млн грн минулого року та 1 млрд 192 млн грн з січня по жовтень поточного року.

У державному бюджеті на 2026 рік, попри критику низки парламентарів, фінансування телемарафону зберегли майже на такому ж рівні, як в у попередні роки — 1 млрд 557 млн грн. Хоча деякі нардепи пропонували перенаправити ці кошти на інші сфери, зокрема — зарплати вчителів.

Одними з основних виробників контенту для ефіру «Єдиних новин» є такі мовники: ТОВ «ТРК «Студія 1+1», ТОВ «СЛМ Новини», ПАТ «Телеканал «Інтер», ТОВ «Ми — Україна».

Інфографіка: «Слово і діло»

Проаналізувавши фінансові звіти компаній, дані YouControl, можна сказати, що чистий фінансовий результат приватних компаній, які створюють контент для державного телемарафону «Єдині новини», майже жодного року не був прибутковим.

Зокрема, у 2022 році про мінусовий дохід відзвітували всі вищезгадані чотири мовники, найбільшим він був у «Студії 1+1» та телеканалу «Інтер». У 2023 році телеканал «Інтер» став єдиним, хто відзвітував про чистий дохід у 838 млн грн. Минулий рік, якщо вірити фінансовим звітам, був прибутковим лише для «Студії 1+1» — мовник вказав 41,2 млн грн чистого доходу. Всі інші звітували про мінус. А з першого по третій квартал 2025 року «ТРК «Студія 1+1», «СЛМ Новини», «Телеканал «Інтер» і ТОВ «Ми — Україна», якщо вірити їхнім звітам, поки не отримали жодного доходу.

