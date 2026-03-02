НБУ збільшив граничні строки розрахунків для деяких експортних операцій Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

З 28 лютого діють нові строки розрахунків для експорту техніки

Національний банк України переглянув граничні строки розрахунків за окремими експортними операціями відповідно до пропозицій уряду. Відповідне рішення ухвалене постановою Правління НБУ від 26 лютого 2026 року № 18. Нові правила набрали чинності 28 лютого 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Строки розрахунків збільшено до 270 днів

Національний банк збільшив граничні строки розрахунків зі 180 до 270 днів для операцій з експорту сільськогосподарської та спеціалізованої техніки.

Нові строки застосовуватимуться до експортних операцій, здійснених з 1 березня 2026 року.

Йдеться про товари, що класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 8424, 8428, 8432, 8716.

Очікуваний ефект для експорту

У Національному банку зазначають, що збільшення строків розрахунків має:

сприяти розширенню експорту сільськогосподарської та спеціалізованої техніки;

стимулювати зростання обсягів її виробництва та інвестування в розвиток машинобудівних підприємств;

сприяти збереженню трудового потенціалу та створенню нових робочих місць;

розширити можливості з освоєння нових ринків збуту;

забезпечити збільшення надходжень валютної виручки в Україну.

