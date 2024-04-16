Гетманцев розповів, чому гроші з телемарафону не направлять на ЗСУ — Finance.ua
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Гетманцев розповів, чому гроші з телемарафону не направлять на ЗСУ

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Гетманцев розповів, чому гроші з телемарафону не направлять на ЗСУ
Гетманцев розповів, чому гроші з телемарафону не направлять на ЗСУ
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає ідею передати Збройним силам України бюджетні кошти, які виділяють на виробництво національного телемарафону «Єдині новини» й держканал Freedom, «безглуздою».
Про це він написав 16 квітня в Telegram.
За його словами, забезпечити витрати на війну з російськими окупантами, які зростають, можна лише мобілізацією податків і зборів, усуненням махінацій з бюджетними коштами, а також внутрішніми позиками.
Спроби економити на інших статтях видатків, на його думку, не спрацюють.
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«А як же перерозподілення грошей із марафонів, скорочення держапарату та інші супер-ідеї мамчиних „геніїв“ із соцмереж? Скажу так, минулого року поточне утримання війська за загальним фондом державного бюджету коштувало 5 млрд грн на день. Ви можете самі порахувати, скільки днів війни ми можемо профінансувати, намагаючись зекономити декілька мільярдів гривень на ефемерних державних видатках. Так, звісно, і це гроші, але це відверта дичина, коли вказують на ці кошти як на рішення», — написав нардеп.
Нардеп від «Слуги народу» зазначив, що вважає так не з політичних мотивів, а просто з огляду на «елементарну математичну неспівмірність величин».
«А от чого треба точно сторонитись — це фінансування за рахунок емісії. Бо бюджетна емісія провокує інфляцію і девальвацію. І так, це теж податок, але податок нечесний і податок, що відчутно бʼє по найменш незахищеним громадянам і економіці. Емісія — це точно остання опція, яка буде «на столі», — каже він.
Нагадаємо, 17 січня на сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано петицію із закликом спрямувати кошти, передбачені у бюджеті для інформаційного телемарафону, на фінансування сил оборони України. Вона вже набрала необхідні розгляду 25 тис. голосів.
За матеріалами:
Finance.ua
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