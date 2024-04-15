Шмигаль назвав недоцільним перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ — Finance.ua

Шмигаль назвав недоцільним перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ Сьогодні 17:17 — Казна та Політика

Шмигаль назвав недоцільним перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів на петицію щодо переспрямування коштів, призначених для телемарафонів «Єдині новини» та телеканалу «FreeДом», на фінансування закупівлі безпілотників та пікапів для потреб Збройних сил, вказавши, що це недоцільно.

«Оскільки забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики — пріоритетним питанням національної безпеки, то фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військовій агресії російської федерації проти України, зокрема в інформаційному просторі. Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним», — сказано у відповіді на петицію.

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Прем'єр зазначив, що водночас урядом «на системній основі» проводиться постійна робота із залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, у тому числі міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей ЗСУ та інших складових сектору безпеки і оборони.

Нагадаємо, результати опитування Київського міжнародного інституту соціології за грудень 2023 року свідчать, що довіра до телемарафону «Єдині новини» продовжує знижуватися − з травня 2022 року вона впала на 26 процентних пунктів.

Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що телемарафон може змінити свій формат. Карандєєв підкреслив, що для телеканалів є важливим внесення нових форм, нових форматів оскільки «життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з’явилися рекламодавці».

Українська правда За матеріалами:

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