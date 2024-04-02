Дрони для ЗСУ: Зеленський та військові оновили планиплани виробництва безпілотників — Finance.ua
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Дрони для ЗСУ: Зеленський та військові оновили планиплани виробництва безпілотників

Казна та Політика
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Дрони для ЗСУ: Зеленський та військові оновили планиплани виробництва безпілотників
Дрони для ЗСУ: Зеленський та військові оновили планиплани виробництва безпілотників, Фото: AP Photo. LIBKOS
На нараді щодо дронів у президента України ухвалено рішення про спрощення процедури закупівель, імпорт комплектування, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів.
«Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань. Обговорили, як забезпечити гнучкість нашого ОПК. Потреби фронту постійно змінюються. Наші виробники мають вчасно реагувати на них», — написав Зеленський у телеграм-каналі.
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«Важливі рішення: щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектування, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів. Проєкт побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту наших воїнів і техніки від російських безпілотників. Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проєкту на весь фронт», — зазначив також він.
Нагадаємо, у Києві планують створити комунальне підприємство з виробництва безпілотних літальних апаратів.
У разі ухвалення рішення на реалізацію проєкту виділять бюджетні кошти розміром 400 млн грн. Це буде статутний капітал майбутнього підприємства.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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