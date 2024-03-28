Київ працює над створенням підприємства з виробництва БПЛА — Finance.ua

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Київ працює над створенням підприємства з виробництва БПЛА

Казна та Політика
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Київ працює над створенням підприємства з виробництва БПЛА
Київ працює над створенням підприємства з виробництва БПЛА
У Києві планують створити комунальне підприємство з виробництва безпілотних літальних апаратів.
Про це йдеться у проєкті рішення, зареєстрованого в Київраді, повідомляє Мілітарний.
Згідно з проєктом, нове комунальне підприємство підпорядковуватиметься Департаменту муніципальної безпеки КМДА. Саме там мають і створити Положення про комунальне підприємство.
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У разі ухвалення рішення на реалізацію проєкту виділять бюджетні кошти розміром 400 млн грн. Це буде статутний капітал майбутнього підприємства.
У пояснювальній записці зазначається, що створення нового комунального підприємства дасть можливість збільшити кількість робочих місць, створить конкурентоспроможні умови на ринку виробництва безпілотників в Україні та Європі.
Також підприємство допоможе налагодити в Києві виробництво дронів, залучивши кошти з міського бюджету та передбачивши відповідні видатки на наступні роки.
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У документі зазначено, що комунальне підприємство може включити до штату і безпосередньо залучити до виробництва безпілотників частину працівників органів виконавчої влади Києві, які мають вищу освіту за інженерними напрямами, зокрема у сфері авіації та БПЛА.
Наразі в Україні є близько 200 компаній, які виробляють безпілотні системи. Приблизно 50 із них уже пройшли всі необхідні процедури з отримання дозволів Міноборони та постачають різні дрони до війська.
У січні цього року Київська міська рада виділила 500 мільйонів гривень на придбання дронів для військових підрозділів.

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За матеріалами:
Мілітарний
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