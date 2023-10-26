Міноборони вперше затвердило нові зразки БПЛА за спрощеною процедурою — Finance.ua

Міноборони вперше затвердило нові зразки БПЛА за спрощеною процедурою Вчора 10:45 — Технології&Авто

Міноборони вперше затвердило нові зразки БПЛА за спрощеною процедурою, Фото: GettyImagеs

Міністерство оборони схвалило нові моделі дронів за спрощеною процедурою. Нові зразки БПЛА затвердили лише за кілька днів, а раніше ця процедура затягувалася на місяці.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Такий спрощений та швидкий процес допуску інноваційних безпілотних літальних апаратів дозволяє армії швидше отримувати та використовувати сучасну технологію на полі бою.

Це підвищує ефективність оборони та збільшує здатність знищувати загрози, що особливо важливо в контексті безпеки України.

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Раніше цей процес займав кілька місяців, включав в себе численні тести та бюрократичні процедури. Тепер допуск до експлуатації можливий всього за кілька днів.

Зауважимо, що FPV-дрони — вид безпілотників, керування якими здійснюється за допомогою функції «вигляд від першої особи» (англійською абревіатура означає FPV — First Person View). Це функція передавання відео в реальному часі з камери, що встановлена в передній частині БПЛА.

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