Google відкрила глобальний доступ до ШІ-моделі Gemini 4 Argon

Google відкрила глобальний доступ до своєї флагманської ШІ-моделі Gemini 4 Argon. Вона з’явилася у застосунку Gemini та режимі ШІ в пошуку для передплатників Google AI Pro й Ultra, а розробники та компанії можуть використовувати її через API.

Gemini 4 Argon представили наприкінці вересня, але спочатку модель отримала лише обмежена група фахівців із кібербезпеки. Google використала цей період для додаткового тестування захисту перед масовим запуском.

Модель орієнтована на тривалі багатокрокові завдання у програмуванні, фінансах, юриспруденції, науці та кібербезпеці. Вона підтримує текст, зображення, аудіо та відео, а спільний ліміт вхідних і вихідних даних сягає 1 млн токенів.

Gemini Argon може виконувати завдання у фоновому режимі

У застосунку Gemini з’явився окремий режим Tasks. У ньому Argon може самостійно виконувати завдання у фоновому режимі через підключені сервіси Google та сторонні застосунки. Компанія заявляє про підтримку понад 40 сервісів, серед яких Adobe, Shopify, Instacart і OpenTable.

Наприклад, модель може опрацювати набір документів, підготувати презентацію, створити лист для клієнта та налаштувати повторення такого процесу для майбутніх запитів. У Gemini для macOS також з’явився інтерфейс програмування Google Antigravity, що дозволяє переходити від звичайної розмови до роботи з кодом.

Google окремо попрацювала над стилем відповідей. За твердженням компанії, Argon висловлюється пряміше, рідше повторюється, краще дотримується заданого стилю та обходиться без зайвих кліше. Під час тривалих завдань модель частіше повідомляє користувачеві про перебіг роботи.

Скільки коштує використання Gemini 4 Argon

Gemini 4 Argon доступна через платний рівень Gemini API. До 30 листопада діятиме початкова ціна $2 за мільйон вхідних і $10 за мільйон вихідних токенів. Після цього тарифи зростуть до $4 та $20 відповідно.

За результатами власних тестів Google, Argon випереджає конкурентів у низці завдань із професійної роботи, програмування, аналізу довгого контексту та мультимодальних даних. Водночас GPT-6 Astra і Claude Opus 5.5 залишаються сильнішими в окремих тестах із програмування, керування комп’ютером і наукових задач, тому безумовної переваги в усіх сценаріях модель не має.