Новий паливозаправник Ford Trucks із потужним двигуном

В Україні виготовили та передали новому власнику сучасний автопаливозаправник на шасі Ford Trucks 1833 DC.

Про це повідомила компанія АВТЕК, яка займається постачанням комерційної та спеціалізованої техніки.

Цистерну та паливозаправне обладнання для автомобіля виготовив український Завод спецтехніки «Техкомплект».

Новинка призначена для транспортування та заправлення техніки пальним безпосередньо на місцях її експлуатації. Такі автомобілі можуть використовуватися на будівельних майданчиках, у сільському господарстві, транспортних підприємствах та інших галузях, де необхідне оперативне забезпечення машин пальним.

Головною особливістю паливозаправника стала цистерна місткістю 11 кубометрів, або 11 тисяч літрів. Вона розділена на дві рівні секції, що дозволяє організувати окреме зберігання та видачу пального.