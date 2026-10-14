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Новий паливозаправник Ford Trucks із потужним двигуном

Технології&Авто
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Новий паливозаправник Ford Trucks із потужним двигуном
Новий паливозаправник Ford Trucks із потужним двигуном
В Україні виготовили та передали новому власнику сучасний автопаливозаправник на шасі Ford Trucks 1833 DC.
Про це повідомила компанія АВТЕК, яка займається постачанням комерційної та спеціалізованої техніки.
Цистерну та паливозаправне обладнання для автомобіля виготовив український Завод спецтехніки «Техкомплект».
Новинка призначена для транспортування та заправлення техніки пальним безпосередньо на місцях її експлуатації. Такі автомобілі можуть використовуватися на будівельних майданчиках, у сільському господарстві, транспортних підприємствах та інших галузях, де необхідне оперативне забезпечення машин пальним.
Новий паливозаправник Ford Trucks із потужним двигуном
Головною особливістю паливозаправника стала цистерна місткістю 11 кубометрів, або 11 тисяч літрів. Вона розділена на дві рівні секції, що дозволяє організувати окреме зберігання та видачу пального.
Для цього спецавтомобіль обладнали двома незалежними заправними системами. Кожна з них має власний насос, лічильник, паливороздавальний рукав і заправний пістолет. Таке рішення забезпечує зручність експлуатації та дозволяє використовувати секції цистерни незалежно одна від одної.
За матеріалами:
MMR
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