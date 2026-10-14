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Світова пропускна здатність інтернет-каналів за рік збільшилася на 23%

Технології&Авто
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Штучний інтелект поки що мінімально впливає на навантаження міжнародних каналів
Штучний інтелект поки що мінімально впливає на навантаження міжнародних каналів
За підсумками першого півріччя 2026 року сумарна пропускна здатність міжнародних інтернет-каналів у світі досягла 2259 Тбіт/с. Це на 23% більше за показники аналогічного періоду минулого року.
Про це йдеться у звіті аналітичної компанії TeleGeography передає портал Mediasat. За даними дослідників, такі середньорічні темпи зростання стабільно тримаються з 2022 року, за цей час загальна пропускна здатність збільшилася більш ніж удвічі.

Африка демонструє найшвидше зростання

Динаміка зростання відрізняється залежно від регіону. Лідером залишається Африка, де пропускна здатність каналів у 2022−2026 роках зростала в середньому на 35% на рік.
В Океанії цей показник становить 25%. Середні та пікові обсяги міжнародного інтернет-трафіку також демонструють стабільне зростання — близько 24% щорічно.
Аналітики прогнозують подальше збільшення обсягів трафіку. Головними драйверами є поширення нових пристроїв, розширення доступу до широкосмугового інтернету на ринках, що розвиваються, а також зростання популярності застосунків, які потребують високої швидкості з’єднання.
Зростання міжнародної пропускної здатності Інтернету за регіонами
Зростання міжнародної пропускної здатності Інтернету за регіонами

Штучний інтелект поки не створює значного навантаження

Попри очікування, штучний інтелект поки що мінімально впливає на навантаження міжнародних каналів. Оператори магістральних IP-мереж не фіксують масових сплесків ШІ-трафіку.
Дослідження компанії AppLogic також показує, що обсяги даних, згенерованих ШІ, наразі залишаються незначними порівняно з потоковим відео та соціальними мережами. Проте динаміка є помітною: у 2025 році такий трафік зріс на 90% у фіксованих мережах і на 80% у мобільних.

Контент-провайдери розвивають власні магістральні мережі

Ще одним вагомим трендом є перехід міжнародного трафіку на приватні магістральні мережі великих контент-провайдерів (наприклад, Google з її кабелем Sol), хмарних сервісів та операторів дата-центрів. Ці мережі розвиваються швидше за традиційні інтернет-магістралі.
Разом із технологією кешування (зберігання копій даних ближче до користувача) це дозволяє залишати значну частину трафіку в межах окремих регіонів, що дещо гальмує зростання глобального обміну даними.
Збільшення кількості міжнародних мереж позитивно впливає на ціноутворення. Завдяки ефекту масштабу вартість передавання даних знижується, а ціни на IP-транзит падають. Більшості клієнтів глобальних мереж зараз потрібні порти на 100 Гбіт/с, водночас у США та Європі активно зростає попит на з’єднання зі швидкістю 400 Гбіт/с.
За матеріалами:
dev.ua
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