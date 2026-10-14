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BMW представила Concept 7 Protection, концептуальний броньований седан

Технології&Авто
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BMW представила Concept 7 Protection, концептуальний броньований седан
BMW представила Concept 7 Protection, концептуальний броньований седан
BMW представила Concept 7 Protection, концептуальний броньований седан на базі 7 Series, який поєднує захист від пістолетних куль зі звичайним зовнішнім виглядом розкішного автомобіля.
Модель орієнтована на приватних клієнтів і керівників компаній, яким потрібен додатковий захист від пограбувань, викрадення автомобіля та конфліктів на дорогах.
Концепт побудований на базі BMW M760e xDrive. Його підзаряджувана гібридна силова установка поєднує 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун з електромотором і розвиває сумарну потужність 603 к.с. та крутний момент 800 Нм.
Бронювання інтегроване в конструкцію кузова. Двері оснащені товстішим куленепробивним склом і балістичною сталлю, а в інших частинах кузова використовуються композитні матеріали, армовані волокном.
Усі елементи захисту приховані під звичайними кузовними панелями, тому автомобіль зберігає характерні пропорції та оформлення салону BMW 7 Series.
Для спілкування з людьми зовні передбачена система внутрішнього зв’язку. Вона дає змогу пасажирам розмовляти, не відчиняючи дверей і не опускаючи вікон.
За матеріалами:
MMR
Авто
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