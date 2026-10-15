Xiaomi готує Redmi K100: смартфон пройшов сертифікацію 3C

Майбутній смартфон Redmi K100 у стандартній версії офіційно пройшов сертифікацію 3C у Китаї. Пристрій під номером моделі M786BC отримав дозвіл на використання швидкої зарядки потужністю 100 Вт, що стало першою підтвердженою технічною характеристикою новинки.

Про це пише видання XiaomiTime.

Чутки та прогнози щодо оснащення

На даний момент компанія Xiaomi не розкриває повних специфікацій пристрою, проте мережеві інформатори припускають, що модель може отримати:

акумулятор ємністю 10 000 мАг;

дисплей з роздільною здатністю 1.5K+;

захист від пилу та вологи за стандартом IP68.

Існують припущення, що апарат може стати спрощеною версією Redmi K90 Ultra, проте офіційного підтвердження подібності заліза чи прошивки наразі немає. Також залишається відкритим питання процесора: попри чутки про використання чіпа Snapdragon 8 Elite Gen 4, офіційні дані про апаратну платформу відсутні.

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