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Xiaomi готує Redmi K100: смартфон пройшов сертифікацію 3C

Технології&Авто
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Смартфон Redmi K100 у стандартній версії офіційно пройшов сертифікацію 3C
Смартфон Redmi K100 у стандартній версії офіційно пройшов сертифікацію 3C
Майбутній смартфон Redmi K100 у стандартній версії офіційно пройшов сертифікацію 3C у Китаї. Пристрій під номером моделі M786BC отримав дозвіл на використання швидкої зарядки потужністю 100 Вт, що стало першою підтвердженою технічною характеристикою новинки.
Про це пише видання XiaomiTime.

Чутки та прогнози щодо оснащення

На даний момент компанія Xiaomi не розкриває повних специфікацій пристрою, проте мережеві інформатори припускають, що модель може отримати:
  • акумулятор ємністю 10 000 мАг;
  • дисплей з роздільною здатністю 1.5K+;
  • захист від пилу та вологи за стандартом IP68.
Xiaomi готує Redmi K100: смартфон пройшов сертифікацію 3C
Існують припущення, що апарат може стати спрощеною версією Redmi K90 Ultra, проте офіційного підтвердження подібності заліза чи прошивки наразі немає. Також залишається відкритим питання процесора: попри чутки про використання чіпа Snapdragon 8 Elite Gen 4, офіційні дані про апаратну платформу відсутні.

Позиціювання серії

Раніше керівництво Xiaomi зазначало, що серія Redmi K100 буде орієнтована на забезпечення найкращого співвідношення ціни та якості. Плани компанії передбачають розширення лінійки, до якої, окрім стандартної моделі, мають увійти версії Pro, Pro Max та ігровий флагман. На сьогодні інформація щодо появи глобальної версії пристрою відсутня.
За матеріалами:
prostomob
XiaomiRedmiСмартфони
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