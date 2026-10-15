Apple випустила домашній хаб HomeView із Siri AI за $299

Apple представила довгоочікуваний HomeView — пристрій, який має стати центром керування розумним домом і адаптуватися до потреб кожного мешканця.

Дизайн і дисплей Apple HomeView

Він оснащений 7-дюймовим дисплеєм та оновленим голосовим асистентом Siri AI на базі штучного інтелекту. HomeView можна встановити на спеціальну підставку на будь-якій поверхні або прикріпити до стіни.

HomeView має алюмінієвий корпус і куполоподібну основу з вбудованими динаміками. До основи за допомогою шарніра з нержавіючої сталі прикріплений 7-дюймовий дисплей Liquid Retina, який можна нахиляти для зручного перегляду. Пристрій доступний у чотирьох кольорах — сріблястому, кольорі «сяюча зірка», рожевому та космічно-сірому. Кожен варіант комплектується кабелем відповідного кольору.

HomeView має алюмінієвий корпус і куполоподібну основу з вбудованими динаміками

Дисплей підтримує адаптивні технології відображення, включно з True Tone, та має автоматичне налаштування яскравості від 0,3 до 500 ніт. Хаб також отримав інтелектуальний інтерфейс, який автоматично налаштовується залежно від відстані до користувача, наприклад, відображаючи простішу інформацію, яку буде видно з іншого кута кімнати, та деталізованішу, коли людина підходить.

HomeView також випускатимуть у настінній версії сірого та сріблястого кольорів. Вона оснащена 7-дюймовим дисплеєм Liquid Retina та має ті самі функції, що й основна модель. Пристрій можна закріпити на стіні за допомогою одного з трьох кріплень від Schneider Home.

HomeView також випускатимуть у настінній версії

Siri AI та персоналізація для мешканців

Основою HomeView є SiriAI, роботу якого забезпечує процесор A18, аби користувачі могли поставити будь-які питання, попросити виконати якусь дію тощо. Якщо під’єднати хаб до iPhone чи iPad з підтримкою Apple Intelligence, можливості асистента стають ще ширшими.

Кожна особа вдома також зможе налаштувати темп і виразність голосу Siri відповідно до своїх вподобань, а також обрати різноманітні циферблати, що відображатимуть ту чи іншу інформацію.

HomeView може запам’ятати до шести осіб за допомогою розпізнавання обличчя та пропонує персоналізований досвід для кожного. Це включає доступ до особистих повідомлень, FaceTime, календаря, нагадувань та Find My. Особистий контент залишатиметься приватним для інших, однак користувачі зможуть створити спільні фотоальбоми та музичні плейлисти, які зможуть переглядати навіть гості.

HomeView може запам’ятати до шести осіб

Звук і керування розумним домом

HomeView оснащений двома повнодіапазонними динаміками з підтримкою просторового звуку. В основі пристрою розташований спрямований вниз низькочастотний динамік і два пасивні радіатори, які допомагають відтворювати низькі частоти. Завдяки чипу A18 і вбудованим датчикам система автоматично регулює гучність і баси. Настінна версія має два динаміки та використовує обчислювальну обробку звуку, адаптовану до розміщення на стіні.

HomeView дає змогу керувати пристроями розумного дому за допомогою сенсорного екрана або голосових команд. Панель Home Modular забезпечує швидкий доступ до інших підключених пристроїв, а Home Camera дозволяє одночасно переглядати відео з дев’яти камер.

Ціна та дата початку продажів

HomeView сумісний із пристроями Apple Home Collection — лінійкою камер, термостатів і розумних замків, створеною спільно з LG Electronics і Schneider Electric. Також він підтримує інші аксесуари, сумісні з Apple Home і стандартом Matter.