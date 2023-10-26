У Мінстратегпромі розповіли, скільки дронів Україна вже здатна виробляти самостійно — Finance.ua
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У Мінстратегпромі розповіли, скільки дронів Україна вже здатна виробляти самостійно

Технології&Авто
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У Мінстратегпромі розповіли, скільки дронів Україна вже здатна виробляти самостійно
У Мінстратегпромі розповіли, скільки дронів Україна вже здатна виробляти самостійно
До кінця року Україна вийде на виробництво десятків тисяч дронів на місяць.
Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.
За його словами, Україна вже виробляє дрони тисячами. А до кінця року їхня кількість буде вимірюватися десятками тисяч.
«Ми вже виробляємо їх тисячами. До кінця року це будуть десятки тисяч на місяць. Це та сфера, яка зростає у нас навіть швидше, ніж боєприпаси і бойова зброя», — сказав міністр.
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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі на початку жовтня заявив, що Україна купує 60% виробництва китайських дронів Mavic.
Ця заява викликала критику у китайського виробника — компанії SZ DJI Technology. Коментуючи слова українського прем'єра, компанія підкреслила, що ввела заборону на постачання своєї продукції для військових цілей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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