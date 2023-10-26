У Мінстратегпромі розповіли, скільки дронів Україна вже здатна виробляти самостійно — Finance.ua

У Мінстратегпромі розповіли, скільки дронів Україна вже здатна виробляти самостійно Вчора 04:20 — Технології&Авто

У Мінстратегпромі розповіли, скільки дронів Україна вже здатна виробляти самостійно

До кінця року Україна вийде на виробництво десятків тисяч дронів на місяць.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

За його словами, Україна вже виробляє дрони тисячами. А до кінця року їхня кількість буде вимірюватися десятками тисяч.

«Ми вже виробляємо їх тисячами. До кінця року це будуть десятки тисяч на місяць. Це та сфера, яка зростає у нас навіть швидше, ніж боєприпаси і бойова зброя», — сказав міністр.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі на початку жовтня заявив, що Україна купує 60% виробництва китайських дронів Mavic.

Ця заява викликала критику у китайського виробника — компанії SZ DJI Technology. Коментуючи слова українського прем'єра, компанія підкреслила, що ввела заборону на постачання своєї продукції для військових цілей.

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Економічна Правда За матеріалами:

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