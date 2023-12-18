В Україні з’явилось багато виробництв БпЛА: Федоров розповів про вітчизняне озброєння — Finance.ua
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В Україні з’явилось багато виробництв БпЛА: Федоров розповів про вітчизняне озброєння

Казна та Політика
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В Україні з’явилось багато виробництв БпЛА: Федоров розповів про вітчизняне озброєння
В Україні з’явилось багато виробництв БпЛА: Федоров розповів про вітчизняне озброєння
В Україні все більше з’являється виробництв БпЛА. В нашій країні створили одні з найкращих у світі умов для цього і прийняли велику кількість законів, нормативно-правових актів, які просто «вбили» бюрократію в цьому напрямку.
«Тож сьогодні знову можна без перевіряючих органів ввозити компоненти, адже БпЛА не має податків на комплектуючі. Також можна компанії інкорпорувати в Дія.City та платити у 5 разів менше податків і навіть бронювати співробітників. Тобто зроблено багато, адже всіма Силами оборони збільшене фінансування напрямку БпЛА й постійно запускаються нові виробництва. Однак не можу сказати публічно, скільки тисяч FPV-дронів у місяць зараз виробляється, і як збільшується виробництво», — розповів в інтерв'ю «24 каналу» міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Однак він уточнив, що бюджет на FPV збільшується і робота з виробниками відбувається. Федоров також порівняв потенціал виробництва дронів в Україні та рф.
«Якщо говорити про виробників, я не бачу ліміту в нашому потенціалі. У нас з’являється велика кількість талановитих компаній, які починають локалізацію комплектуючих, які можуть масштабуватися і які вміють масштабуватися. І, звичайно, все буде залежати від кількості ресурсів. росія має економічний потенціал, оскільки вона зараз інвестує більше, ніж наша країна. Але ми акумулюємо всі можливі ресурси. Ви бачите, що всі працюють над тим, щоб залучати партнерську допомогу. І всередині країни усе робиться для того, щоб акумулювати ресурси на війну. Тому все буде залежати від інтенсивності інвестицій в цей напрямок», — пояснив міністр.
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Крім того, в Україні розвивають роботизовані технології. За даними Федорова, наразі подано понад 100 розробок за напрямком роботизованих систем на Brave1. 75 вже прийшли верифікацію і частина з них отримує фінансування.
«Деякі також отримали доступ до сильної експлуатації і отримують державні контракти. Тому робота постійно триває і ми бачимо, що на ринку з’являється все більше проектів, які займаються роботизованими платформами щодо замінування, розмінування та щодо дистанційного керування кулеметами… Вони вже є на фронті. Поки у недостатній кількості, адже вона залежить і від кількості ресурсів, які інвестуються, і від швидкості введення цих платформ в експлуатацію», — розповів очільник Мінцифри.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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