Українські розробники представили передовий надводний БПЛА Magura V5 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українські розробники представили передовий надводний БПЛА Magura V5

Технології&Авто
19
Українські розробники представили передовий надводний БПЛА Magura V5
Українські розробники представили передовий надводний БПЛА Magura V5, mil.in.ua
Український оборонно-промисловий комплекс розробив новий ударний морський дрон MAGURA V5. У виданні «Національний промисловий портал» повідомили, що дроном займається українське державне підприємство «СпецТехноЕкспорт». Про це пише Мілітарний.
Деталі про новий апарат розкрили на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023).
Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA) V — розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.
Фото: mil.in.ua
Фото: mil.in.ua
Він може виконувати різноманітні операції - спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, займатися протимінною боротьбою, охороняти морський флот, виконувати бойові місії.
«Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах», — заявляють розробники.
Характеристики MAGURA V5:
  • Довжина: 5,5 м;
  • Ширина: 1,5 м;
  • Висота над ватерлінією: 500 мм;
  • Крейсерська швидкість: 22 вузли;
  • Максимальна швидкість: 42 вузли;
  • Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);
  • Корисне навантаження 320 кг;
  • Зв’язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.
За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.