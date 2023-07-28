Українські розробники представили передовий надводний БПЛА Magura V5 — Finance.ua

Українські розробники представили передовий надводний БПЛА Magura V5 Сьогодні 02:51 — Технології&Авто

Українські розробники представили передовий надводний БПЛА Magura V5, mil.in.ua

Український оборонно-промисловий комплекс розробив новий ударний морський дрон MAGURA V5. У виданні «Національний промисловий портал» повідомили , що дроном займається українське державне підприємство «СпецТехноЕкспорт». Про це пише Мілітарний.

Деталі про новий апарат розкрили на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023).

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA) V — розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

Фото: mil.in.ua

Він може виконувати різноманітні операції - спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, займатися протимінною боротьбою, охороняти морський флот, виконувати бойові місії.

«Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах», — заявляють розробники.

Характеристики MAGURA V5:

Довжина: 5,5 м;

Ширина: 1,5 м;

Висота над ватерлінією: 500 мм;

Крейсерська швидкість: 22 вузли;

Максимальна швидкість: 42 вузли;

Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);

Корисне навантаження 320 кг;

Зв’язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.