Британія готова передати Україні 8 млрд фунтів заморожених російських активів Сьогодні 13:34 — Казна та Політика

Британія готова передати Україні 8 млрд фунтів заморожених російських активів

Уряд Великої Британії готовий спрямувати на підтримку України 8 млрд фунтів стерлінгів, що відповідає $10,6 млрд. Це кошти, які належать росії та залишаються замороженими на території Сполученого Королівства.

Про це повідомило видання The Times, на яке посилається РБК Україна.

У публікації зазначено, що британські міністри вважають президента рф володимира путіна активною загрозою безпеці, громадянам і економічному добробуту країни. Саме тому Велика Британія бере участь у міжнародних зусиллях з тиску на кремль та виступає посередником у переговорах з ЄС і низкою партнерів, включно з Канадою.

Читайте також Велика Британія виділила Україні 10 млн фунтів на відновлення енергетики

За оцінками The Times, Канада може надати Україні до £100 млрд військової підтримки.

Газета пише, що ці 8 млрд фунтів можуть покрити понад дві третини фінансових потреб України на найближчі 2 роки. Кошти можуть бути використані або для продовження оборонних потреб, або для фінансування відновлення у разі досягнення мирної угоди.

Дискусії щодо заморожених активів

Плани щодо передачі активів рф Україні обговорювалися на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі. Під час переговорів ішлося про можливі механізми розблокування цих коштів. При цьому джерела The Times в уряді зазначили, що точний механізм передачі поки що не розроблено.

Єврокомісія запропонувала надати Україні репараційний кредит у розмірі €140 млрд, забезпечений замороженими активами рф у Європейському Союзі. Для схвалення такої схеми потрібна одностайна підтримка всіх країн ЄС.

За даними видання, ініціативу блокує Бельгія, де зберігається найбільша частка заморожених російських активів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.