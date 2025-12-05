Британія готова передати Україні 8 млрд фунтів заморожених російських активів

0 800 307 555
Казна та Політика
61
Уряд Великої Британії готовий спрямувати на підтримку України 8 млрд фунтів стерлінгів, що відповідає $10,6 млрд. Це кошти, які належать росії та залишаються замороженими на території Сполученого Королівства.
Про це повідомило видання The Times, на яке посилається РБК Україна.
У публікації зазначено, що британські міністри вважають президента рф володимира путіна активною загрозою безпеці, громадянам і економічному добробуту країни. Саме тому Велика Британія бере участь у міжнародних зусиллях з тиску на кремль та виступає посередником у переговорах з ЄС і низкою партнерів, включно з Канадою.
За оцінками The Times, Канада може надати Україні до £100 млрд військової підтримки.
Газета пише, що ці 8 млрд фунтів можуть покрити понад дві третини фінансових потреб України на найближчі 2 роки. Кошти можуть бути використані або для продовження оборонних потреб, або для фінансування відновлення у разі досягнення мирної угоди.

Дискусії щодо заморожених активів

Плани щодо передачі активів рф Україні обговорювалися на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі. Під час переговорів ішлося про можливі механізми розблокування цих коштів. При цьому джерела The Times в уряді зазначили, що точний механізм передачі поки що не розроблено.
Єврокомісія запропонувала надати Україні репараційний кредит у розмірі €140 млрд, забезпечений замороженими активами рф у Європейському Союзі. Для схвалення такої схеми потрібна одностайна підтримка всіх країн ЄС.
За даними видання, ініціативу блокує Бельгія, де зберігається найбільша частка заморожених російських активів.
За матеріалами:
РБК-Україна
