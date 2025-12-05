Мінекономіки провело рекордне розширення переліку техніки: як отримати компенсацію 15% Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Мінекономіки провело рекордне розширення переліку техніки: як отримати компенсацію 15%

Мінекономіки вшосте з початку року розширило перелік української промислової техніки та обладнання, 15% вартості яких (без ПДВ) компенсує покупцям держава.

Тепер у переліку 1208 технічних найменувань від 44 українських машинобудівних підприємств. Програма є складовою політики розвитку виробників «Зроблено в Україні».

Що змінилося

У перелік, 15% вартості продукції з якого (без ПДВ) компенсує держава, додано 340 нових найменувань української техніки. Серед нового — енергетичне обладнання (трансформатори різної потужності), лазерні верстати з ЧПУ, твердопаливні водогрійні та парові котли, екскаватори, напівпричепи, Інструменти для буріння скельних порід.

З них:

Продукція 5 нових заводів-виробників:· ТОВ «ДК «ДДЗ» (Львівська обл.);· ТОВ «АЛЬТЕП.КОМ» (м. Чернігів);· ПП «Біотон» (м. Дніпро);· ТОВ «Котлозавод Бент-Айрон» (Житомирська обл.);· ТОВ «КОМПЛЕКС» (м. Дніпро).

Розширено номенклатуру підприємств, що вже беруть участь у програмі:· +34 позиції від ТОВ «Араміс» (м. Черкаси);· +5 позицій від ТОВ «Укрелектроапарат» (Хмельницька обл.);· +275 позицій від ТОВ «ЕЛІЗ» (м. Запоріжжя);· +1 позиція від АТ «Ельворті» (м. Кропивницький).

Як працює програма

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах політики розвитку виробників «Зроблено в Україні». Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.

Перелік техніки, яку можна придбати з компенсацією, опубліковано на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Виробнику, щоб стати учасником програми, необхідно:

Перевірити, чи зазначена його продукція в Переліку видів техніки і обладнання вітчизняного виробництва, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів.

Подати на пошту meconomy@me.gov.ua електронну заявку разом із документами про підтвердження ступеня локалізації, калькуляцією собівартості, розрахунком питомої ваги витрат на оплату праці. Також обов’язково подається фінансова звітність за чотири квартали, що передують звітному. Повний порядок оформлення заявки (форма), формула розрахунку ступеня локалізації, форма калькуляції та інші деталі визначені у Постанові КМУ № 952, а саме у «ПОРЯДОК реалізації експериментального проєкту щодо часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи „Зроблено в Україні“» з додатками.

Після перевірки, у разі відповідності всім вимогам Порядку Мінекономіки, товари будуть включені до переліку.

Як отримати компенсацію

Придбати техніку з Переліку через уповноважений банк. Наразі до реалізації програми залучено 25 українських банків. Подати в банк заяву з копією платіжного документа та актом приймання-передачі.

Після схвалення — отримайте 15% вартості (без ПДВ) на свій рахунок.

