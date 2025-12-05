Скільки коштів на фінансування програми «єВідновлення» передбачено в бюджеті Сьогодні 10:27 — Казна та Політика

Скільки коштів на фінансування програми «єВідновлення» передбачено в бюджеті

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні Закон України «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Головним пріоритетом видатків залишається безпека та оборона України.

Передусім йдеться про житлову підтримку людей, які постраждали через війну, відновлення і розвиток критичної та соціальної інфраструктури та публічні інвестиційні проєкти у профільних напрямах роботи Мінрозвитку: житло, транспорт та муніципальна інфраструктура і послуги.

Серед основних напрямів, на які передбачені кошти у 2026 році:

Житлова допомога українським родинам, які постраждали внаслідок російсько-української війни. Бюджетом на 2026 рік передбачені видатки на програми житлових компенсацій, житлову допомогу для ВПО, а також — програми пільгових іпотечних кредитів для ВПО та ветеранів російсько-української війни:

В рамках програми єВідновлення:

6,7 млрд грн — на компенсації за знищене та пошкоджене житло.

буде передбачено близько 14 млрд грн на програму житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

Також передбачено 154 млн грн — на програми пільгових іпотечних кредитів для ВПО та ветеранів.

Фінансування програми єВідновлення переважно забезпечують міжнародні партнери. На наступний рік уже досягнуто попередніх домовленостей із Банком розвитку Ради Європи (ці кошти наразі не відображені в держбюджеті):

на програму компенсацій за знищене житло в рамках єВідновлення — 200 млн євро;

на програму житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій (новий компонент єВідновлення) — 120 млн євро;

на програму пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб — 50 млн євро.

Також ведуться перемовини зі Світовим банком для надання компенсацій за пошкоджене житло в рамках єВідновлення — в обсязі 225 млн євро.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.