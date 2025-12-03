Велика Британія виділила Україні 10 млн фунтів на відновлення енергетики Сьогодні 20:23 — Казна та Політика

Уряд Великої Британії виділяє новий пакет допомоги для сприяння відновленню зруйнованої російськими ударами української енергетичної інфраструктури.

Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер перед початком засідання очільників дипломатичних відомств країн-членів НАТО у Брюсселі, у середу, 3 грудня, передає Укрінформ.

«Я оголошую про додаткові 10 млн фунтів стерлінгів від Великої Британії на підтримку відновлення енергетичної інфраструктури в Україні, тому що президент путін прагне вимкнути світло та занурити Україну в темряву», — заявила Купер.

Оцінка ситуації та позиції партнерів

Міністерка зазначила, що останніми днями вона спостерігала, як президент Трамп і США прагнуть справедливого та тривалого миру для України та українського народу, а Президент Зеленський висловлює готовність до припинення вогню і мирного врегулювання.

«Натомість ми спостерігаємо, як президент Путін просто прагне ескалації війни, і ми бачили це протягом вихідних. Потужні удари, які призвели до відключення електроенергії для сотень тисяч людей», — зауважила Купер.

У зв’язку з цим вона зазначила, що Велика Британія продовжуватиме працювати, «щоб знову увімкнути світло, і ми продовжуватимемо це робити».

