0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Велика Британія виділила Україні 10 млн фунтів на відновлення енергетики

Казна та Політика
41
Уряд Великої Британії виділяє новий пакет допомоги для сприяння відновленню зруйнованої російськими ударами української енергетичної інфраструктури.
Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер перед початком засідання очільників дипломатичних відомств країн-членів НАТО у Брюсселі, у середу, 3 грудня, передає Укрінформ.
«Я оголошую про додаткові 10 млн фунтів стерлінгів від Великої Британії на підтримку відновлення енергетичної інфраструктури в Україні, тому що президент путін прагне вимкнути світло та занурити Україну в темряву», — заявила Купер.

Оцінка ситуації та позиції партнерів

Міністерка зазначила, що останніми днями вона спостерігала, як президент Трамп і США прагнуть справедливого та тривалого миру для України та українського народу, а Президент Зеленський висловлює готовність до припинення вогню і мирного врегулювання.
«Натомість ми спостерігаємо, як президент Путін просто прагне ескалації війни, і ми бачили це протягом вихідних. Потужні удари, які призвели до відключення електроенергії для сотень тисяч людей», — зауважила Купер.
У зв’язку з цим вона зазначила, що Велика Британія продовжуватиме працювати, «щоб знову увімкнути світло, і ми продовжуватимемо це робити».
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus.
За матеріалами:
Укрінформ
ЕнергетикаЕнергетика УкраїниЕнергетична безпека
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems