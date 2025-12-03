Новий бюджет України на 2026: скільки витратять на оборону (інфографіка) Сьогодні 14:43 — Казна та Політика

Новий бюджет України на 2026: скільки витратять на оборону (інфографіка)

Бюджет України на 2026-й рік, який до другого читання 3 грудня схвалив профільний комітет Верховної Ради, передбачає доходи у розмірі 2,9 трлн грн, а видатки — 4,9 трлн грн.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Таку різницю доведеться компенсувати за рахунок запозичень та грантів, які обіцяють надати міжнародні партнери.

Зазначимо, що Мінфін розроблював документ з урахуванням, що війна триватиме весь наступний рік. Деталі дивіться в нашій інфографіці нижче:

Всі внутрішні надходження спрямують на безпеку та оборону.

Інші видатки: освіта, медицина, соціальні тощо, доведеться робити коштом запозичень та зовнішньої допомоги.

А понад половину видатків — близько 45% - це грошове забезпечення військовослужбовців. Рекордні 955 млрд грн (1/3 всіх коштів на оборону) планується спрямувати на закупівлю і виробництво озброєння.

Оновлення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум та мінімальну зарплату змінили вперше з 2024 року. Вони дещо зросли, у 2025 році їх не переглядали:

мінімальна зарплата — з 8000 грн до 8647 грн (зростання на 8%);

(зростання на 8%); загальний прожитковий мінімум з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);

(+9,9%); прожитковий мінімум для працездатних осіб з 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);

(+9,9%); прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 2361 грн до 2595 (+9,9%).

Цей показник визначає мінімальний розмір пенсії. Максимальний же розмір пенсії у 2026 році становитиме 25,95 тис. грн.

за січень-листопад 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету податків та зборів, які контролює ДПС, становлять 1,154 трлн грн.Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Довідка Finance.ua:

22 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Головним пріоритетом залишаються видатки на оборону, але після цьогорічної паузи уряд також планує підвищити соціальні стандарти;

передбачалося, що видатки бюджету-2026 становитимуть 4,8 трлн грн, доходи — 2,8 трлн грн.

