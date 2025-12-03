Скільки заощадив Україні «транспортний безвіз» — дослідження Сьогодні 09:28 — Казна та Політика

Двосторонні і транзитні вантажні автомагістральні перевезення між Україною і ЄС за технологією «транспортного безвізу» не дозволили українській економіці втратити за роки війни $13−26 мільярдів доларів 2022—2024 роках.

Такий висновок зробила провідна науковиця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) Ірина Коссе в ході панельної дискусії «Торгівля Україна-ЄС: між доступом до ринку та інтеграцією правил».

Зазначається, що український бізнес суттєво виграв у цій ситуації, оскільки отримав прогнозованість маршрутів, зменшення адміністративних затримок і ефективніше планування автопарку.

Автотранспорт підхопив вантажні потоки, що у більшості випадків були втрачені морськими шляхами. Автомагістральні перевезення стали ключовим каналом для 63% торгівлі з ЄС.

Українські перевезення пішли в плюс

Статистика показує, що тільки у 2024 році автомобільним транспортом було перевезено 45% українського експорту до ЄС ($11,1 млрд) і отримано 75% імпорту ($26,9 млрд).

«Автомобільний маршрут став опорним каналом для товарів високої вартості та товарів, чутливих до часу. Це різні комплектуючі, товари широкого вжитку, FMCG, пальне тощо. У 2024 році вартість автоторгівлі з ЄС склала $38 млрд, що на 20% більше, ніж у 2021 році», — сказала Ірина Коссе.

Значення «транспортний безвізу» для української економіки колосальне. Це — дієва підтримка торгівлі в умовах війни та допомога подолати «стелю» дозволів на кордоні.

Експерти українського Інституту економічних досліджень спільно з колегами GET порахували, що відсутність цього режиму могло б призвести до кумулятивних втрат у $13,3−26 млрд у 2022−2024 роках.

«Режим працюватиме доти, поки ми не дамо підстав для спрацювання сейфгард-гальма. Вартість помилки — це мільярди нашого експортно-імпортного потоку», — попередила Ірина Коссе.

Ключові параметри продовженого режиму «транспортного безвізу»:

каботаж у ЄС заборонений, а крострейд поза угодою регулюється окремими нормами;

водій має мати повний пакет документів (CMR, наказ, інвойси, страхування, підтвердження «порожняка») і спеціальну наліпку;

без дозволів працює транспорт класу Euro 5 і вище;

зберігається «захисне застереження» — будь-яка країна ЄС може тимчасово призупинити дію режиму на своїй території у разі серйозних дисбалансів.

До нинішнього часу жодна держава-член ЄС не застосувала «захисне застереження». Але сам факт наявності такого механізму означає, що будь-які зловживання або масові порушення правил підвищують ризик точкових обмежень.

Попереду чимало викликів. За словами експертки, нові вантажівки мають бути обладнані смарт-тахографами, які перевірятимуть на кордоні.

Україна також запровадить стандарти ЄС щодо ділової репутації перевізника та кваліфікації менеджерів-управителів.

Не лише «транспортний безвіз»

Пропускна здатність як на кордоні, так і по дорозі до нього з обох сторін зростає. Перший польський автобан вже доходить до пункту Краківець-Корчова. Також Польща будує ще два автобани до пунктів Ягодин і Рава-Руська.

З українського боку будується гарна дорога до Ягодина. Там траса буде доведено до категорії швидкісного шосе з чотирма смугами руху.

Йде реконструкція на автомагістралях до інших пунктів пропуску. В перспективі — автобан від Львова до Краківця.

