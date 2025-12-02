0 800 307 555
Бізнес показав оцінку ділової активності за листопад

Казна та Політика
9
Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у листопаді 2025 року становив 49,4 пункту проти 50,3 пункту у жовтні, залишившись поблизу нейтрального рівня та перевищивши показник листопада 2024 року (47,2 п.).
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
«Бізнес у листопаді стриманіше оцінював свою діяльність через обстріли критичної інфраструктури, перебої з електропостачанням, зростання витрат і ускладнення логістики, водночас активність підтримували стійкий споживчий попит, бюджетне фінансування та уповільнення інфляції», — зазначив Нацбанк.
За даними опитування, у торгівлі секторальний індекс у листопаді становив 53,8 пункту проти 54,3 пункту у жовтні та 51,4 пункту у листопаді 2024 року.
Підприємства сектору дев’ятий місяць поспіль залишалися найоптимістичнішими серед респондентів, очікуючи зростання товарообороту та закупівлі товарів, водночас послабили оцінки запасів і прогнозували подальше зниження торговельної маржі.
У будівництві індекс у листопаді становив 50,0 пункту проти 53,3 пункту в жовтні та 43,6 пункту в листопаді 2024 року. Компанії оцінювали діяльність, зважаючи на бюджетне фінансування дорожніх робіт та відновлення інфраструктури, очікували подальше зростання обсягів будівництва й закупівлі матеріалів повільнішими темпами та прогнозували суттєве скорочення нових замовлень через сезонний чинник.
У промисловості секторальний індекс у листопаді знизився до 46,8 пункту проти 48,8 пункту в жовтні та 46,7 пункту у листопаді 2024 року.
Підприємства сектору надали найстриманіші оцінки на тлі посилення обстрілів, руйнування виробничих потужностей, дефіциту електроенергії та зростання витрат, прогнозували зменшення виробництва й нових замовлень, у тому числі експортних, і скорочення незавершеного виробництва, водночас підвищили оцінки щодо залишків готової продукції.
У сфері послуг ІОДА зріс до 49,1 пункту з 48,7 пункту в жовтні та 44,8 пункту у листопаді 2024 року. Респонденти зберегли стримані оцінки на тлі перебоїв з енергопостачанням, погіршення безпекової ситуації та подорожчання логістики, очікували подальше зростання обсягів наданих послуг і послуг у процесі виконання, але стриманіше оцінювали нові замовлення.
«Промисловість і будівництво очікували сповільнення зростання витрат і цін на власну продукцію, тоді як торгівля та сфера послуг прогнозували подальше подорожчання товарів і послуг через пришвидшення закупівельних цін», — зазначив регулятор.

Ситуація на ринку праці

Залишається неоднорідною: збільшення чисельності персоналу очікували лише торговельні підприємства, тоді як у промисловості, послугах і будівництві прогнозувалося скорочення, найвагоміше — у промисловості.

Довідка Finance.ua:

  • Опитування підприємств проводилося з 4 до 21 листопада 2025 року. У ньому взяли участь 592 компанії: 43,6% - промисловість, 25,0% - сфера послуг, 25,3% - торгівля, 6,1% - будівництво. За розміром: 30,4% - великі підприємства, 28,7% - середні, 40,9% - малі.
Бізнес
Payment systems