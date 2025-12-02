Ірландія виділяє 125 млн євро на підтримку України Сьогодні 15:50 — Казна та Політика

Ірландія виділяє 125 млн євро на підтримку України

Ірландія надасть Україні 100 млн євро на протидію російськими комбінованим атакам, а також 25 млн євро на енергопостачання.

Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, якого цитує The Guardian

За його словами, Ірландія запропонує президенту України Володимиру Зеленському не тільки слова підтримки під час його візиту до Дубліна, а й практичну допомогу.

«Буде надано додаткові 100 млн євро на нелетальну військову допомогу, щоб допомогти Україні протистояти нічним атакам російських ракет і дронів. Ірландія також надасть 25 млн євро на енергопостачання України, щоб допомогти протистояти цинічним і безжальним атакам росії», — зазначив Мартін.

Видання пише, що сьогодні, 2 грудня, прем’єр Ірландії і президент України підпишуть угоду під назвою «Дорожня карта партнерства між Україною та Ірландією до 2030 року».

Вона включає політичне та безпекове співробітництво, а також ініціативи у сфері відбудови, освіти та культури.

Нагадаємо, в ніч на вівторок 2 грудня, Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Ірландії з офіційним візитом.

