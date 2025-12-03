Держборг України за місяць зріс на майже $3 млрд: Мінфін назвав причини Сьогодні 09:04 — Казна та Політика

Держборг України за місяць зріс на майже $3 млрд: Мінфін назвав причини

Станом на 31 жовтня 2025 року державний та гарантований державою борг становив 8 276,2 млрд грн, або $197,2 млрд. У жовтні загальний обсяг боргу зріс на 252 млрд грн ($2,98 млрд), переважно через збільшення зовнішнього боргу за рахунок пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Україна продовжує підтримувати відповідальне управління державним боргом попри повномасштабну війну. Завдяки підтримці міжнародних партнерів та зваженій борговій політиці Уряду, Міністерство фінансів послідовно знижує вартість обслуговування державного боргу та подовжує термін його погашення», — сказано в повідомленні.

Зокрема, з цієї суми:

державний зовнішній борг — 6 090,87 млрд грн (73,6%), або $145,12 млрд;

державний внутрішній борг — 1 899,14 млрд грн (22,9%), або $45,25 млрд;

гарантований державою борг — 286,2 млрд грн (3,4%), або $6,8 млрд.

Зокрема, Україна отримала кредит ЄС на 4 млрд євро в межах ініціативи G7 ERA, кошти від Світового банку — $280 млн за проєктом SURGE та $30 млн за проєктом THRIVE, а також кредит на 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для внутрішньо переміщених осіб.

Водночас гарантований державою борг у жовтні зменшився на 5,6 млрд грн, а саме:

гарантований зовнішній борг зменшився на 2,76 млрд грн до 208 млрд грн;

гарантований внутрішній борг зменшився на 2,87 млрд грн до 78,2 млрд грн.

Структура боргу та кредитори

Більшість державного боргу формують пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — 65,2%. Випущені цінні папери на внутрішньому ринку складають 23,7%, на зовнішньому — 8%, позики від комерційних банків та інших фінансових установ — близько 3,1%.

Інфографіка: Міністерства фінансів

Середньозважена ставка боргу знизилась до 4,74% з 4,86% у вересні, а середній термін до погашення зріс до 13 років з 12,7 року.

За валютною структурою найбільша частка боргу припадає на:

євро — 42,7%;

долари США — 22,4%;

гривня — 22,2%;

частка СПЗ та інших валют (фунти стерлінгів, канадські долари, єни) — 9,4% та 3,3% відповідно.

З початку року Міністерство фінансів провело 137 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 473,1 млрд грн, а також один switch-аукціон на 15,5 млрд грн, що дозволив зменшити короткострокове навантаження на бюджет. Рівень рефінансування ринкових ОВДП: у гривні — 112%, у доларах — 84%, у євро — 87%.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на висновок Рахункової палати писав , що в третьому кварталі 2025 року Україна в третьому кварталі не отримала два транші від ЄС та МВФ. Так, надходження від міжнародних партнерів становили 1,4 трлн грн. Частка безповоротної фінансової допомоги у загальному обсязі зовнішніх надходжень зменшилася до 23,5%. Решту становили кредити.

Через порушення термінів або неповне виконання зобов’язань щодо досягнення цільових показників реформ не надійшли заплановані кошти. Зокрема, Україна не отримала від ЄС за програмою Ukraine Facility суму 5,7 млрд євро і 0,5 млрд дол. США за кредитом МВФ.

