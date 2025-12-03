0 800 307 555
146 тисяч військових у тилу несправедливо отримують пільги

Казна та Політика
29
В Україні, на думку голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, занадто багато категорій громадян отримують пільги, на які не заслужили.
Про це вона заявила під час Форуму «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека», що відбувся за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).
Серед таких категорій, за її словами, є й військові, які ніколи не були на фронті, але мають пільгові пенсії.
«Цих військових, яким до 60 років і які абсолютно здорові, — 146 тисяч. Якщо вони УР-1, бронювання потрібно знімати. І вони мають іти на фронт», —
заявила вона.

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Військовий облікВійськовозобов'язаний
Також за темою
