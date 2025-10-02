0 800 307 555
Казна та Політика
1
Три роки «митного безвізу»: бізнес здійснив понад 231 тис. транзитних перевезень
1 жовтня 2022 року Україна зробила важливий крок на шляху до європейської інтеграції — приєдналася до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.
Саме тоді розпочалось міжнародне застосування Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS), що отримало у суспільстві назву «митний безвіз». Про це пише Митна служба.

Що це дало

Завдяки цій системі транзитні бар’єри з країнами ЄС фактично скасовуються, адже товари переміщуються за однією транзитною декларацією — від митниці відправлення до митниці призначення. За три роки роботи система довела свою ефективність.
За час її застосування було оформлено понад 231 тис. декларацій за процедурою спільного транзиту, при цьому спостерігається стабільне зростання:
  • у 2022 році — понад 700 декларацій,
  • у 2023 році — понад 41 тис. декларацій,
  • у 2024 році — понад 94 тис. декларацій,
  • за 3 квартали 2025 року — понад 95 тис., що уже перевищило загальну кількість декларацій за минулий рік.
У 2024 році Україна успішно перейшла на застосування NCTS Фази 5 — останню версію системи, яка функціонує в країнах ЄС.
Найчастіше Україна виступала у ролі митниці відправлення:
  • понад 173 тис. переміщень було успішно завершено у країнах-учасницях Конвенції,
  • а понад 58 тис.- в Україні.
Не менш важливим елементом NCTS є система управління гарантіями. З 1 жовтня 2022 року в електронній транзитній системі Держмитслужби зареєстровано 224 загальних гарантій на суму 625,6 млн євро та майже 28 тис. індивідуальних гарантій на суму 1,4 млрд євро.
Українські загальні гарантії активно застосовуються і за межами країни — їх використано більш ніж у 300 тис. транзитних декларацій у країнах ЄС, найбільше у Польщі та Литві.

Висновки

«Митний безвіз», окрім кроку до євроінтеграції, став інструментом, який щодня допомагає підприємцям швидше доставляти товари, економити кошти та зміцнювати довіру міжнародних партнерів до себе та України.
Бізнес
