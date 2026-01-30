0 800 307 555
укр
Ірландія виділяє Україні 25 мільйонів євро на підтримку енергетичної інфраструктури

Казна та Політика
16
Уряд Ірландії схвалив виділення Україні 25 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.
Глава української дипломатії подякував міністерці закордонних справ, торгівлі та оборони Ірландії Хелен МакЕнті та уряду Ірландії за схвалення €25 мільйонів для підтримки енергетичної інфраструктури України.
«Цей життєво важливий внесок надходить у критичний час, коли громади по всій Україні потерпають через перебої з опаленням, спричинені російськими атаками під час однієї з найсуворіших зим за останні роки», — зазначив Сибіга.
За матеріалами:
Укрінформ
