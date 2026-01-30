Ірландія виділяє Україні 25 мільйонів євро на підтримку енергетичної інфраструктури
Уряд Ірландії схвалив виділення Україні 25 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.
Глава української дипломатії подякував міністерці закордонних справ, торгівлі та оборони Ірландії Хелен МакЕнті та уряду Ірландії за схвалення €25 мільйонів для підтримки енергетичної інфраструктури України.
«Цей життєво важливий внесок надходить у критичний час, коли громади по всій Україні потерпають через перебої з опаленням, спричинені російськими атаками під час однієї з найсуворіших зим за останні роки», — зазначив Сибіга.
