Ірландія виділяє Україні 25 мільйонів євро на підтримку енергетичної інфраструктури

Уряд Ірландії схвалив виділення Україні 25 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х

Глава української дипломатії подякував міністерці закордонних справ, торгівлі та оборони Ірландії Хелен МакЕнті та уряду Ірландії за схвалення €25 мільйонів для підтримки енергетичної інфраструктури України.

«Цей життєво важливий внесок надходить у критичний час, коли громади по всій Україні потерпають через перебої з опаленням, спричинені російськими атаками під час однієї з найсуворіших зим за останні роки», — зазначив Сибіга.

