В Україні зростає кількість заброньованих. У Мінекономіки пояснили, як це впливає на економіку

Казна та Політика
Кількість заброньованих українців зросла до 1,3 млн
Кількість заброньованих українців зросла до 1,3 млн
Протягом року кількість громадян України, заброньованих від мобілізації, зросла на кілька сотень тисяч і нині становить близько 1,3 млн осіб.
Про це повідомив міністр економіки України Олексій Соболев під час дискусії «Нова країна: ключові питання», передає LB.ua.
За словами міністра, механізм бронювання безпосередньо впливає на процес мобілізації, тому держава має дотримуватися балансу між потребами економіки та оборони.
«Насправді бронювання за останній рік виросло. У нас було десь мільйон заброньованих людей, зараз — десь мільйон триста», — зазначив Соболев.
Він додав, що раніше з боку військових надходили звернення щодо необхідності скорочення кількості заброньованих осіб.

Вплив бронювання на економіку

Міністр наголосив, що бронювання має позитивний ефект для економіки. Зокрема, воно стимулює працівників виходити з тіньових трудових відносин.
«Люди, які бронюються, виходять з сірого ринку зайнятості. Це дозволило підняти вимоги для компанії, що бронюють працівників, зокрема по середній зарплаті. Це вивільнило десятки мільярдів коштів», — сказав він.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 1 лютого починають діяти нові правила бронювання працівників від мобілізації. Ключова зміна стосується мінімального рівня заробітної плати, який дозволяє підприємствам бронювати працівників, що працюють у сфері критичної інфраструктури або оборони. Так, мінімальний поріг заробітної плати для бронювання працівників становитиме 21 617 грн.
За даними Харківського IT Кластеру, нині бронювання від мобілізації мають близько 18−20 тисяч айтівців. Для порівняння, у червні 2025 року цей показник був на рівні 15−18 тисяч осіб.
