В Україні зростає кількість заброньованих. У Мінекономіки пояснили, як це впливає на економіку

Кількість заброньованих українців зросла до 1,3 млн

Протягом року кількість громадян України, заброньованих від мобілізації, зросла на кілька сотень тисяч і нині становить близько 1,3 млн осіб.

Про це повідомив міністр економіки України Олексій Соболев під час дискусії «Нова країна: ключові питання», передає LB.ua.

За словами міністра, механізм бронювання безпосередньо впливає на процес мобілізації, тому держава має дотримуватися балансу між потребами економіки та оборони.

«Насправді бронювання за останній рік виросло. У нас було десь мільйон заброньованих людей, зараз — десь мільйон триста», — зазначив Соболев.

Він додав, що раніше з боку військових надходили звернення щодо необхідності скорочення кількості заброньованих осіб.

Вплив бронювання на економіку

Міністр наголосив, що бронювання має позитивний ефект для економіки. Зокрема, воно стимулює працівників виходити з тіньових трудових відносин.

«Люди, які бронюються, виходять з сірого ринку зайнятості. Це дозволило підняти вимоги для компанії, що бронюють працівників, зокрема по середній зарплаті. Це вивільнило десятки мільярдів коштів», — сказав він.

21 617 грн. Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 лютого починають діяти нові правила бронювання працівників від мобілізації. Ключова зміна стосується мінімального рівня заробітної плати, який дозволяє підприємствам бронювати працівників, що працюють у сфері критичної інфраструктури або оборони. Так, мінімальний поріг заробітної плати для бронювання працівників становитиме

За даними Харківського IT Кластеру, нині бронювання від мобілізації мають близько 18−20 тисяч айтівців. Для порівняння, у червні 2025 року цей показник був на рівні 15−18 тисяч осіб.

