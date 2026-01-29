0 800 307 555
Області-лідери зі сплати збору за паркування у 2025 році

Місцеві бюджети отримали понад 205 млн грн збору за паркування
У 2025 році до місцевих бюджетів України надійшло 205,3 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Порівняно з 2024 роком обсяг надходжень зріс на 17,9%, або 31,2 млн грн. Для порівняння, у 2024 році місцеві бюджети отримали 174,1 млн грн такого збору.

Лідери за сплатою збору

Найбільші суми збору за місця для паркування у 2025 році надійшли від таких регіонів:
  • Одеська область — 72,8 млн грн;
  • Львівська область — 54,1 млн грн;
  • Дніпропетровська область — 51,2 млн грн.

Хто сплачує збір за паркування

Платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідно до рішень органів місцевого самоврядування організовують та здійснюють діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.
Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності з паркування, затверджується рішенням сільської, селищної або міської ради під час встановлення відповідного збору.
Нагадаємо, у 2025 році Міністерство розвитку громад та територій ініціювало розробку нової політики у сфері паркування. Серед основних проблем:
  • нерівномірний розвиток паркувальних майданчиків;
  • відсутність систем електронного обліку, контролю та адміністрування платежів;
  • слабка інтеграція паркування в загальну транспортну політику міст;
  • нестача інфраструктури для електротранспорту;
  • невикористаний потенціал поповнення місцевих бюджетів через ефективне управління паркуванням.
Також Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12437, який запроваджує спеціальні паркомісця для водіїв із дітьми віком до трьох років. Органам державної влади та місцевого самоврядування рекомендовано сприяти створенню окремих паркомісць для транспортних засобів, якими керують вагітні жінки, люди похилого віку та ветерани.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
