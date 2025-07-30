В Україні готують оновлення паркувальної системи — Finance.ua

В Україні готують оновлення паркувальної системи Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

В Україні готують оновлення паркувальної системи

Міністерство розвитку громад та територій ініціювало розробку нової політики у сфері паркування.

Як повідомляє пресслужба відомства, нараду з представниками міст провів заступник міністра Сергій Деркач.

«Паркування — це не лише питання зручності, а й повноцінна частина міської транспортної політики. Саме тому необхідне створення єдиної рамки, що дозволить громадам впроваджувати ефективні, прозорі та сучасні рішення. Водночас пріоритетом для громад має лишатись розвиток громадського транспорту. Саме він основа мобільності у містах для громадян», — зазначив Деркач.

Проблеми паркування

Під час зустрічі було презентовано результати першого опитування щодо стану розвитку паркувальної інфраструктури в українських громадах. Серед основних проблем:

нерівномірний розвиток паркувальних майданчиків;

відсутність систем електронного обліку, контролю та адміністрування платежів;

слабка інтеграція паркування в загальну транспортну політику міст;

нестача інфраструктури для електротранспорту;

невикористаний потенціал поповнення місцевих бюджетів через ефективне управління паркуванням.

Фото: mindev.gov.ua

Що планують змінити

Учасники наради домовилися розробити дорожню карту оновлення політики у сфері паркування. Вона має включати:

створення сучасної законодавчої та нормативної бази;

впровадження прозорих систем обліку й контролю;

рекомендації для громад щодо формування місцевої мобільності;

підтримку цифрових рішень у сфері паркування.

Міністерство продовжить консультації з громадами та фаховими організаціями, щоб напрацювати комплексний підхід до вдосконалення системи паркування, розвитку інфраструктури для електромобілів і підтримки громадського транспорту.

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Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів підтримав проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються водіям з інвалідністю». Основні положення законопроєкту:

щонайменше 10% (але не менше одного) місця на кожному паркінгу мають бути призначені для автомобілів, якими керують водії з інвалідністю або які перевозять таких осіб;

водії, які користуються відповідними перевагами, повинні мати розпізнавальний знак з QR-кодом, що підтверджує наявність інвалідності;

знак може використовуватися як водієм з інвалідністю, так і у випадку перевезення такої особи;

водії зобов’язані мати при собі документи, які підтверджують право на користування пільгами. Їх можна пред’явити у паперовій або електронній формі на вимогу поліції.

Ціна на паркомісце в елітному районі Києва подекуди дорівнює вартості однокімнатної квартири. Станом на липень, середня ціна на місце для авто в преміум ЖК варіюється в діапазоні $11,5 тис. — $60 тис. Найбільше коштів за машиномісце доведеться віддати у Печерському районі — $22−27 тисяч.

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