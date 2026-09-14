Як зарплати «в конвертах» обрікають українців на мізерні пенсії Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси Зарплати "в конвертах"

Зарплата «в конверті» дозволяє працівнику отримати більше грошей зараз, але водночас зменшує податкові надходження та може вплинути на його майбутню пенсію. Із посиланням на ВГО «Асоціація платників податків України» розповідаємо, що це означає і як українці втрачають пенсії через тіньові зарплати.

Скільки держава втрачає через «конверти»

Тіньова економіка залишається значним джерелом втрат для державних фінансів. За даними голови профільного Комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, обсяг виплат неофіційно працевлаштованим працівникам і доплат «у конвертах» зріс до 280−540 млрд грн на рік.

За дослідженнями CASE Україна та Економічної експертної платформи, щорічні втрати державного бюджету через недоотримані ПДФО, військовий збір та ЄСВ становлять від 200 до 265 млрд грн.

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Найбільше випадків виплат «у конвертах», за даними ДПС, традиційно фіксують у торгівлі, сфері послуг, громадському харчуванні та будівництві. Саме там офіційні доходи часто суттєво відрізняються від реальних.

За даними рекрутингових платформ, фактична ринкова зарплата в Україні щонайменше на 23% вища за показники офіційної статистики. У 2026 році цю різницю ДПС враховує під час ризик-орієнтованого контролю.

Як неофіційна зарплата впливає на майбутню пенсію

Працівник, який отримує мінімальну зарплату офіційно, а решту — готівкою, може вважати, що таким чином отримує більше грошей зараз. Однак це безпосередньо впливає на його соціальні гарантії в майбутньому.

Пенсійна система України працює за солідарним принципом. Розмір майбутньої пенсії залежить від страхового стажу та коефіцієнта заробітку — співвідношення офіційної зарплати людини до середньої зарплати по країні.

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Якщо роботодавець офіційно показує лише мінімальну зарплату, коефіцієнт заробітку працівника буде нижчим, що вплине на розмір майбутньої пенсії.

Окремою проблемою може стати оформлення на неповний робочий час. Наприклад, працівника оформлюють на 0,5 або 0,25 ставки, а решту виплачують готівкою.

Щоб один місяць роботи повністю зарахували до страхового стажу, за працівника має бути сплачено мінімальний страховий внесок ЄСВ — 22% від мінімальної заробітної плати.

Тут можливі два різні варіанти:

Основне місце роботи. Якщо людина офіційно працює на пів ставки за основним місцем роботи, роботодавець має доплатити ЄСВ до мінімального рівня. У такому випадку страховий стаж зараховується як повний місяць. Сумісництво або робота без декларування. Якщо працівник працює на пів ставки за сумісництвом або отримує всю зарплату «в конверті», сума ЄСВ автоматично зменшується вдвічі або взагалі не сплачується.

У результаті за один календарний рік такої роботи без сплати мінімального внеску людина може отримати лише 6 місяців страхового стажу або не отримати його взагалі.

Тобто для накопичення одного року стажу за роботи на пів ставки за сумісництвом може знадобитися два фактичні роки роботи. За 10 років такого оформлення можна втратити 5 років страхового стажу.

Які наслідки чекають на бізнес і що пропонує держава

Фахівці наголошують, що Державна податкова служба має цифрові інструменти для виявлення компаній, де працівникам виплачують зарплати нижчі за середні показники в галузі. Ризик-орієнтований моніторинг дозволяє визначати таких роботодавців.

Серед можливих наслідків для бізнесу:

втрата статусу критично важливого підприємства;

скасування бронювання працівників;

призначення позапланових податкових перевірок.

Водночас для компаній, які дотримуються податкової дисципліни, діє «Клуб білого бізнесу». Станом на вересень 2026 року до відповідного переліку входять 9 706 суб’єктів господарювання — 9 132 юридичні особи та 574 ФОП.

Компанії, які відповідають установленим критеріям, зокрема виплачують офіційні зарплати та забезпечують належний рівень податкового навантаження, отримують такі преференції: