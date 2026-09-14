0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як зарплати «в конвертах» обрікають українців на мізерні пенсії

Особисті фінанси
60
Зарплати "в конвертах"
Зарплати "в конвертах"
Зарплата «в конверті» дозволяє працівнику отримати більше грошей зараз, але водночас зменшує податкові надходження та може вплинути на його майбутню пенсію. Із посиланням на ВГО «Асоціація платників податків України» розповідаємо, що це означає і як українці втрачають пенсії через тіньові зарплати.

Скільки держава втрачає через «конверти»

Тіньова економіка залишається значним джерелом втрат для державних фінансів. За даними голови профільного Комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, обсяг виплат неофіційно працевлаштованим працівникам і доплат «у конвертах» зріс до 280−540 млрд грн на рік.
За дослідженнями CASE Україна та Економічної експертної платформи, щорічні втрати державного бюджету через недоотримані ПДФО, військовий збір та ЄСВ становлять від 200 до 265 млрд грн.
Найбільше випадків виплат «у конвертах», за даними ДПС, традиційно фіксують у торгівлі, сфері послуг, громадському харчуванні та будівництві. Саме там офіційні доходи часто суттєво відрізняються від реальних.
За даними рекрутингових платформ, фактична ринкова зарплата в Україні щонайменше на 23% вища за показники офіційної статистики. У 2026 році цю різницю ДПС враховує під час ризик-орієнтованого контролю.

Як неофіційна зарплата впливає на майбутню пенсію

Працівник, який отримує мінімальну зарплату офіційно, а решту — готівкою, може вважати, що таким чином отримує більше грошей зараз. Однак це безпосередньо впливає на його соціальні гарантії в майбутньому.
Пенсійна система України працює за солідарним принципом. Розмір майбутньої пенсії залежить від страхового стажу та коефіцієнта заробітку — співвідношення офіційної зарплати людини до середньої зарплати по країні.
Читайте також
Якщо роботодавець офіційно показує лише мінімальну зарплату, коефіцієнт заробітку працівника буде нижчим, що вплине на розмір майбутньої пенсії.
Окремою проблемою може стати оформлення на неповний робочий час. Наприклад, працівника оформлюють на 0,5 або 0,25 ставки, а решту виплачують готівкою.
Щоб один місяць роботи повністю зарахували до страхового стажу, за працівника має бути сплачено мінімальний страховий внесок ЄСВ — 22% від мінімальної заробітної плати.
Тут можливі два різні варіанти:
  1. Основне місце роботи. Якщо людина офіційно працює на пів ставки за основним місцем роботи, роботодавець має доплатити ЄСВ до мінімального рівня. У такому випадку страховий стаж зараховується як повний місяць.
  2. Сумісництво або робота без декларування. Якщо працівник працює на пів ставки за сумісництвом або отримує всю зарплату «в конверті», сума ЄСВ автоматично зменшується вдвічі або взагалі не сплачується.
У результаті за один календарний рік такої роботи без сплати мінімального внеску людина може отримати лише 6 місяців страхового стажу або не отримати його взагалі.
Місце для вашої реклами
Тобто для накопичення одного року стажу за роботи на пів ставки за сумісництвом може знадобитися два фактичні роки роботи. За 10 років такого оформлення можна втратити 5 років страхового стажу.

Які наслідки чекають на бізнес і що пропонує держава

Фахівці наголошують, що Державна податкова служба має цифрові інструменти для виявлення компаній, де працівникам виплачують зарплати нижчі за середні показники в галузі. Ризик-орієнтований моніторинг дозволяє визначати таких роботодавців.
Серед можливих наслідків для бізнесу:
  • втрата статусу критично важливого підприємства;
  • скасування бронювання працівників;
  • призначення позапланових податкових перевірок.
Читайте також
Водночас для компаній, які дотримуються податкової дисципліни, діє «Клуб білого бізнесу». Станом на вересень 2026 року до відповідного переліку входять 9 706 суб’єктів господарювання — 9 132 юридичні особи та 574 ФОП.
Компанії, які відповідають установленим критеріям, зокрема виплачують офіційні зарплати та забезпечують належний рівень податкового навантаження, отримують такі преференції:
  • мораторій на більшість планових та позапланових документальних перевірок;
  • скорочені строки отримання індивідуальних податкових консультацій;
  • персонального комплаєнс-менеджера від ДПС.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЗарплатаПенсія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems