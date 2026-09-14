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Ліміти на продаж продуктів: що кажуть в Кабміні

Особисті фінанси
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Ліміти на продаж продуктів: що кажуть в Кабміні
Ліміти на продаж продуктів: що кажуть в Кабміні
Обмеження на продаж продуктів у супермаркетах стали передчасними та здатні лише підігріти штучний ажіотаж серед покупців.
Про це заявив в інтерв’ю РБК-Україна міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
На фоні систематичних обстрілів ворога, під які, зокрема, потрапляють і продуктові склади, деякі супермаркети почали вводити обмеження на продаж товарів. В Кабміні такі дії вважають передчасними.
«По-перше, такі заходи точно передчасні. По-друге, потрібно проаналізувати, чи не створюють вони ще більший ажіотаж. Люди можуть сприймати це так: якщо вже запровадили обмеження, значить, треба купити всі шість пачок, навіть якщо спочатку планували взяти одну», — прокоментував Висоцький обмеження в магазинах.
Він також зазначив, що це рішення не обговорювалося з профільними відомствами, тому складно оцінити його вплив на поведінку споживачів. Проте підстав запроваджувати ліміти через те, що продукції фізично не вистачає, немає.
Йдеться про продукти соціального значення — цукор, крупи, олію. Обсягів їх виробництва більш ніж достатньо. У певних місцях можуть виникати окремі проблеми, але в масштабах країни масштабного дефіциту немає.
Висоцький наголошує, підстав переживати, що на тривалий період з поличок можуть зникнути крупи, олія, борошно, цукор чи яйця, у поточній ситуації також немає.

Ліміти в супермаркетах

У мережі супермаркетів «Ашан» минулого тижня повідомили про введення обмежень на продаж певних товарів. Мова йде про консерви, олії, оцт, сіль, цукор, борошно, крупи, макаронні вироби. Максимальна кількість на один чек — до 6 штук або 6 кг вагових товарів, а яйця — до 6 десятків.
До цього про введення лімітів повідомляла мережа супермаркетів АТБ. Під обмеження до 6 штук у чеку потрапили, зокрема, консерви, олія, продукти швидкого приготування, макарони, сіль, цукор та яйця.
За матеріалами:
Finance.ua
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