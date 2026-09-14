Україна посилює контроль за іноземними активами та доходами громадян Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси Для України це означає можливість надалі отримувати від іноземних податкових органів більш повну та структуровану інформацію

Україна розширює участь у міжнародному обміні податковою інформацією. Країна приєдналася до Доповнення до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Доповнення до CRS MCAA).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Що це означає

Доповнення до CRS MCAA є невід’ємною частиною Багатосторонньої угоди та забезпечує міжнародно-правову основу для обміну розширеним обсягом інформації відповідно до оновленого Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS).

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Для України це означає можливість надалі отримувати від іноземних податкових органів більш повну та структуровану інформацію про фінансові рахунки українських податкових резидентів за кордоном. Такі відомості допомагатимуть органам ДПС:

виявляти незадекларовані іноземні доходи;

точніше визначати власників рахунків і контролюючих осіб;

підвищувати якість податкового ризик-аналізу;

ефективніше протидіяти ухиленню від оподаткування та виведенню доходів за кордон;

забезпечувати рівні умови оподаткування для платників, які добровільно виконують податкові обов’язки.

Які можливості отримає Україна

Оновлений стандарт враховує нові фінансові продукти та інструменти, які можуть використовуватися як альтернатива традиційним фінансовим продуктам.

Доповнення до CRS MCAA передбачає включення до міжнародного автоматичного обміну додаткових інформаційних елементів, передбачених оновленим CRS. Воно застосовується між компетентними органами, які є його підписантами, відповідно до визначених умов та дат застосування оновлених положень.

Приєднання України до Доповнення:

забезпечує міжнародно-правову основу для обміну інформацією відповідно до оновленого CRS;

дає змогу Україні брати участь в обміні розширеним обсягом інформації з юрисдикціями-партнерами, які застосовують відповідні положення Доповнення;

розширює інформаційні можливості податкових органів щодо контролю за іноземними активами та доходами українських резидентів;

сприяє наближенню законодавства України до міжнародних та європейських стандартів у сфері податкової прозорості та адміністративної співпраці.

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Водночас приєднання до Доповнення не запроваджує нового податку і не передбачає публічного розкриття інформації про фінансові рахунки.

Отримані відомості використовуються податковими органами для визначених міжнародними договорами податкових цілей із дотриманням вимог щодо конфіденційності та захисту інформації.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міністерство фінансів України оновило Порядок застосування Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS). Мета оновлення — виявлення прихованих доходів за кордоном, боротьба з ухиленням від сплати податків і підвищення рівня фінансової прозорості. Оновлення також є частиною виконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері автоматичного обміну податковою інформацією та наближає національне законодавство до підходів Європейського Союзу, зокрема положень Директиви DAC 8 (у частині CRS).