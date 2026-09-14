Як оподатковується відшкодування моральної шкоди — ДПС Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси Як оподатковується відшкодування моральної шкоди — ДПС

Якщо ви отримали компенсацію за завдану моральну шкоду, то постає питання: чи потрібно сплачувати з неї податки, залежить від підстави виплати та її розміру.

Цю ситуацію пояснює Державна Податкова служба.

За загальним правилом відшкодування моральної шкоди включається до оподатковуваного доходу фізичної особи. Водночас Податковий кодекс передбачає виняток для компенсації, розмір якої визначений рішенням суду.

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Коли компенсація не оподатковується

Якщо йдеться саме про відшкодування моральної шкоди, то Податковий кодекс України передбачає, що не оподатковується:

відшкодування моральної шкоди за рішенням суду — у межах чотирьох мінімальних зарплат на 1 січня відповідного року, тобто у 2026 році до 34 588 грн;

відшкодування моральної шкоди у розмірі, прямо визначеному законом;

окремо не включаються до оподатковуваного доходу суми, які держава відшкодовує через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування, прокуратури або суду;

окремий виняток також передбачений для виплат із держбюджету за рішеннями іноземних юрисдикційних органів, зокрема Європейського суду з прав людини.

Якщо суд присудив більшу суму

Якщо компенсація перевищує 34 588 грн, оподатковується не вся сума, а лише сума перевищення.

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У 2026 році мінімальна заробітна плата становить 8 647 грн. Отже, неоподатковуваний розмір відшкодування моральної шкоди за рішенням суду становить 34 588 грн.

Наприклад, якщо за рішенням суду людині присуджено 50 тис. грн моральної шкоди:

34 588 грн не оподатковуються;

15 412 грн підлягають оподаткуванню.

Із суми перевищення сплачуються:

податок на доходи фізичних осіб — 18%;

військовий збір — 5%.

Хто сплачує податки і чи потрібно подавати декларацію

Якщо компенсацію виплачує юридична особа, яка є податковим агентом, саме вона утримує ПДФО та військовий збір із оподатковуваної частини компенсації та перераховує їх до бюджету. Отримувачу окремо сплачувати ці податки не потрібно. Подавати річну декларацію лише через отримання такої компенсації також не потрібно, якщо всі належні податки утримав податковий агент. Доходи, отримані виключно від податкових агентів, самі по собі не створюють обов’язку подавати декларацію.

Якщо ж оподатковувану компенсацію виплачує особа, яка не є податковим агентом, отримувач має включити такий дохід до річної декларації та самостійно сплатити ПДФО і військовий збір.

«А якщо відшкодування моральної шкоди виплачується не за рішенням суду і для такої виплати законом не передбачено окремого звільнення, вся отримана сума оподатковується на загальних підставах. Якщо компенсацію виплачує особа, яка не є податковим агентом, такий дохід також потрібно задекларувати» — пише ДПС.

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