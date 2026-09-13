До 40 500+ грн на навчання: хто з українських студентів може отримати академічний грант Сьогодні 10:19 — Особисті фінанси Як отримати академічний грант на навчання, Фото: magnific

В Україні запровадили дворічний експериментальний проєкт з надання академічних грантів для здобуття вищої освіти. Грант дає змогу частково або повністю сплатити вартість контрактного навчання. Розмір академічного гранту залежатиме від результатів вступних випробувань, обраної спеціальності та в окремих випадках — регіону.

Про це повідомили фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

Хто може отримати грант

Академічний грант — це не бюджетне місце, а державна допомога для оплати контрактного навчання. Кошти МОН перераховує безпосередньо закладу освіти.

На першому році навчання отримати грант можуть громадяни України, яких зарахували:

на бакалаврат або магістратуру за медичними, фармацевтичними чи ветеринарними спеціальностями;

на магістратуру після здобуття ступеня бакалавра.

Зазначається, що навчання має бути денним або дуальним, а місце — контрактним, тобто оплачуватися коштом фізичної особи. Заклад освіти повинен мати відповідну ліцензію та договір із МОН про участь у проєкті.

Розмір гранту

Сума гранту залежить від результатів вступних випробувань та обраної спеціальності.

Для бакалаврату, а також магістратури за медичними, фармацевтичними та ветеринарними напрямами передбачено:

від 170 балів із двох предметів НМТ — 27 000 грн;

від 150 балів — 18 500 грн.

Для спеціальностей з особливою підтримкою нижній поріг для першого рівня гранту становить 140 балів.

Для вступників до магістратури на основі бакалаврату:

від 160 балів із двох вступних випробувань — 40 000 грн;

від 140 балів — 27 000 грн.

Для спеціальностей з особливою підтримкою поріг для гранту першого рівня становить 130 балів.

Чи можна отримати більше

Розмір гранту може бути більше. До базової суми застосовується коефіцієнт залежно від спеціальності:

коефіцієнт 1,5 передбачений, зокрема, для частини спеціальностей у сфері освіти, природничих наук, математики, інженерії, виробництва, будівництва, аграрних і ветеринарних напрямів;

коефіцієнт 1,3 застосовують до окремих спеціальностей у сфері IT та охорони здоров’я;

для інших напрямів діє коефіцієнт 1.

Наприклад, грант у 27 000 грн за коефіцієнта 1,5 становитиме 40 500 грн, а 18 500 грн — 27 750 грн.

Водночас сума гранту не може перевищувати фактичну вартість навчання за контрактом.

Для кого діє додатковий коефіцієнт 1,5

Для вступників 2026, які вступили до закладів освіти Запорізької, Миколаївської, Сумської або Харківської областей та у 2026 році отримали документ про повну загальну середню освіту в одній із цих областей.

Цей коефіцієнт застосовується до вже визначеного розміру гранту.

На які спеціальності грант не поширюється

Отримати грант першого рівня на бакалавраті можна не за всіма спеціальностями.

Зокрема, його не надають за спеціальностями:

галузі D «Бізнес, адміністрування та право»;

C1 «Економіка та міжнародні економічні відносини»;

C3 «Міжнародні відносини»;

C7 «Журналістика»;

J2 «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг»;

J3 «Туризм та рекреація»;

I1 «Стоматологія»;

окремими спеціалізаціями B11 «Філологія».

Як підтвердити грант

Сертифікат на грант формується автоматично та надходить у застосунок «Дія».

Першокурсникам його потрібно підтвердити з 15 вересня до 25 жовтня, а студентам другого та наступних курсів — з 15 вересня до 31 жовтня.

Для підтвердження необхідно скористатися «Дія.Підписом».

Якщо студент пропустить встановлений строк, грант вважатиметься таким, від якого відмовилися.

Якщо підтвердити сертифікат не вдалося через технічні проблеми, протягом 60 календарних днів від дати його формування можна звернутися до МОН для повторного формування документа.

Коли і куди надходитимуть кошти

Гроші перераховуватимуть безпосередньо закладу освіти.

Якщо навчальний рік завершується 30 квітня або пізніше, виплату проводитимуть двома частинами: 50% до 1 грудня і ще 50% до 1 квітня.

Якщо навчальний рік закінчується раніше 30 квітня, всю суму перерахують до 1 грудня.

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Якщо студент уже самостійно оплатив навчання, а після зарахування гранту виникла переплата, заклад освіти має повернути надміру сплачені кошти протягом двох місяців з дня зарахування гранту.

Чи можна продовжувати отримувати грант наступного року

Так, до завершення розрахункового строку освітньої програми.

Для цього студент має виконувати індивідуальний навчальний план та не мати боргів за навчання за попередній рік.

Розмір гранту в наступні роки можуть переглядати через зміну вартості навчання, але не більш як на рівень інфляції за попередній календарний рік.

У яких випадках грант припиняють

Виплату припинять, якщо студент сам від неї відмовиться, перейде на бюджетне навчання, змінить денну або дуальну форму на іншу, буде відрахований і не поновиться протягом 30 днів або надасть недостовірні дані.

Грант також припиняється, якщо заклад освіти перестане брати участь в експериментальному проєкті.

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Під час академічної відпустки виплату тимчасово зупиняють. Після повернення до навчання її можна поновити за умови дотримання вимог програми.

Чи можна оскаржити відмову або розмір гранту

Рішення щодо гранту або його розміру можна оскаржити. Для цього протягом 60 календарних днів від дати формування сертифіката потрібно подати апеляцію до МОН.

Оскаржити можна відмову в наданні гранту, відмову в його продовженні або визначений розмір виплати.

МОН має розглянути апеляцію протягом 20 робочих днів.

Для студентів, які раніше не завершили навчання за бюджетні кошти, діють окремі правила.

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Вони можуть претендувати на грант після відшкодування коштів, які держава або місцевий бюджет витратили на їхню підготовку. Зробити це потрібно до 25 вересня, а підтвердження оплати передати закладу освіти протягом п’яти календарних днів після платежу.