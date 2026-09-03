Студентам виплачуватимуть 100% коштів, зароблених під час практики, — рішення уряду Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Студент має закінчувати заклад освіти готовим до роботи

Відтепер студентам профтехів платитимуть 100% зароблених коштів під час практики. Раніше половину цієї суми отримували заклади освіти.

Про це повідомляє Міністерство освіти й науки.

Кабінет Міністрів України затвердив новий Порядок практичної підготовки здобувачів професійної освіти. Документ враховує положення Закону України «Про професійну освіту» та визначає правила організації практики студентів.

Практична підготовка є обов’язковою та невід’ємною частиною освітнього процесу в закладах професійної освіти. Вона має дати студенту не лише теоретичні знання, а й можливість отримати реальний досвід роботи за професією — безпосередньо на підприємствах.

«Студент має закінчувати заклад освіти готовим до роботи. Тому під час навчання важливо отримувати реальний досвід, працювати в умовах, наближених до ринку праці, і розуміти, як застосовувати свої знання на практиці», — сказано в повідомленні.

Що зміниться

Студент отримуватиме всю зарплату за виконану роботу

За час практики студент отримуватиме всі кошти за виконану роботу. Скасовано норму, за якою до 50% заробітної плати здобувача освіти могло перераховуватися на рахунок закладу освіти.

Відтепер усі кошти за виконану під час практики роботу виплачуватимуть безпосередньо студенту.

Запроваджується студентський трудовий договір

Якщо під час практики студент виконуватиме трудові функції у суб’єкта господарювання, з ним обов’язково укладатимуть офіційний студентський трудовий договір.

Це дасть змогу здобувачу освіти отримати страховий і трудовий стаж.

Для закладів освіти буде менше бюрократії

Скасовано дозвільну процедуру для проведення практики у власних навчальних майстернях та лабораторіях закладу освіти.

Якщо для проведення практики не укладено зовнішніх договорів, заклад освіти ухвалює відповідне рішення самостійно.

Результати практики фіксуватимуться в АІКОМ

Характеристики, звіти та результати практичної підготовки здобувачів освіти вноситимуться до програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (АІКОМ).

Це дозволить системно фіксувати результати практичної підготовки студентів.

Договори з роботодавцями укладатимуть до 5 років

Новий Порядок передбачає можливість укладати договори з роботодавцями на строк до п’яти років.

Така можливість спростить довгострокове планування практичної підготовки як для закладів освіти, так і для суб’єктів господарювання.

Практика має бути доступною для всіх

До умов її організації включено вимоги щодо забезпечення інклюзивності, недискримінації та створення умов для здобувачів освіти з інвалідністю, ветеранів та людей з особливими освітніми потребами.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що для українського студента заробити перші 1 тис. доларів цілком реально й без повної відмови від навчання. Та швидкість залежить не лише від професії, а й від формату зайнятості: повний робочий день дозволяє накопичити необхідну суму швидше, тоді як підробіток на 15−20 годин на тиждень розтягує цей термін.

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