Грошове забезпечення військових зросте за рахунок додаткових винагород — Міноборони Сьогодні 21:20 — Особисті фінанси

Максимальний розмір сукупності визначених бойових виплат за місяць становить 460 тис. грн.

Із 1 червня 2026 року в Україні змінився порядок нарахування додаткових винагород військовослужбовцям. Базове грошове забезпечення захисників не змінилося, водночас розмір додаткових виплат тепер більше залежить від характеру, місця та результату виконання завдань.

Про це в телеефірі розповіла старший офіцер відділу департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України Оксана Лєконцева, передає Укрінформ.

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За її словами, базове грошове забезпечення, до якого входять посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавки та інші постійні складові, залишилося без змін.

Водночас із 1 червня запроваджено нову систему додаткових винагород. Вона передбачає чіткіший зв’язок між розміром виплати та виконуваним військовослужбовцем завданням.

Які бойові виплати передбачені

За словами Лєконцевої, нова система зробила бойові виплати більш диференційованими. Так, збереглася додаткова винагорода у розмірі 100 тис. грн на місяць за безпосередню участь у бойових діях.

Також передбачені зональні винагороди:

170 тис. грн на місяць за виконання завдань у найбільш небезпечних визначених зонах;

70 тис. грн на місяць за виконання завдань до ротного опорного пункту включно.

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Окремі виплати передбачені за штурмові дії. Зокрема, 40 тис. грн за добу виплачується за штурм, захоплення позицій, будівель або споруд безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника.

Ще 20 тис. грн за добу передбачено за штурмові дії з відновлення або повернення позицій, будівель чи споруд, захоплених противником у глибині оборони своїх військ.

Зазначені виплати здійснюються пропорційно фактичному часу виконання відповідних завдань і за наявності документального підтвердження.

Скільки виплачують за полонених і знищених військових противника

Однією з ключових новацій, відзначила Лєконцева, є те, що передбачено 100 тис. грн за кожного захопленого в полон військовослужбовця противника. Зазначена виплата здійснюється для групи або підрозділу, який безпосередньо здійснив це захоплення із подальшим розподілом між цими учасниками.

Також 15 тис. грн передбачено за кожного знищеного військовослужбовця противника у стрілецькому або рукопашному бою за наявності відповідної відеофіксації.

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Які виплати отримують військові без бойових завдань

Для військовослужбовців, які не виконують бойових завдань, передбачена додаткова винагорода у розмірі 10 тис. грн.

Військовослужбовець отримує право на цю виплату, якщо він не набув права на іншу додаткову винагороду більшого розміру.

Таким чином, розмір додаткової винагороди залежить від складності та небезпечності завдання.

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Максимальна сума бойових виплат

Максимальний розмір сукупності визначених бойових виплат за місяць становить 460 тис. грн.

«Так, це правда, але цю цифру ми маємо розуміти правильно. 460 тис. грн — це максимальний розмір сукупності визначених саме бойових виплат за місяць. Сюди в нас не входить базове грошове забезпечення, а також окремі бонуси за захоплення противника в полон чи знищення живої сили. Тобто отих 100 тис. і 15 тис., за які ми говорили вже безпосередньо. Тобто 460 тис. грн — це не загальний рівень, це не стеля всього грошового забезпечення військовослужбовця», — наголосила вона.

Лєконцева повідомила, що нові виплати вже нараховуються з 1 червня та виплачуються до 20 числа за попередній місяць.

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«Наприклад, за червень місяць виплати у нас здійснено до 20 липня, відповідно за липень — до 20 серпня і так далі», — пояснила вона.

Лєконцева наголосила, що підставою для виплати завжди буде наказ командира військової частини, а також інші документи.

«До цього наказу, щоб оголосити таку виплату, необхідні первинні документи, які підтверджують фактичне виконання військовослужбовцем відповідних завдань. Це, зокрема, журнал бойових дій, бойові донесення та рапорти командирів підрозділів. Тобто сама участь у службі ще не є автоматичною підставою для отримання бойових виплат. Необхідне документальне підтвердження для її призначення», — відзначила вона.

Укрінформ За матеріалами:

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