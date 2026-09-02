Стажування вересня: 10 вакансій для cтудентів у провідних компаніях Сьогодні 17:05 — Особисті фінанси

Стажери на робочому місці

Вересень — вдалий момент, щоб прокачати резюме не лише навчанням, а й першим реальним досвідом. Із посиланням на robota.ua ділимося добіркою 10 стажувань для тих, хто хоче спробувати себе в різних професіях і зробити перший крок у кар’єрі.

Стажер у сервісний департамент — Konica Minolta Ukraine

📍 Рівне

Стажер допомагатиме з ремонтом і технічним обслуговуванням багатофункціональних пристроїв, діагностикою несправностей та підтримкою клієнтів. Потрібні середня спеціальна або технічна освіта, базові знання ПК, локальних мереж і англійська для роботи з технічною документацією. Також необхідне водійське посвідчення категорії B та стаж водіння від 2 років.

Передбачений річний контракт із можливістю подальшого працевлаштування за результатами роботи.

Стажист інженера (будівництво/нафтогазовий напрям) — АТ «Укртрансгаз»

📍 Київ

Запрошують стажиста до відділу підготовки та супроводу послуг з поточних ремонтів. Вакансія підійде кандидатам із незакінченою або вищою освітою за напрямами «Будівництво та цивільна інженерія» або нафтогазовими спеціальностями. Досвід роботи не обов’язковий.

Пропонується бронювання військовозобов’язаних за наявності належно оформлених військово-облікових документів. Можливі відрядження Україною.

Інтерн з автоматизації та аналізу даних | Digital Audit — EY

📍 Київ, гнучкий графік

Запрошують інтерна до команди Digital Audit. Це можливість для студентів старших курсів і нещодавніх випускників економічних, фінансових, математичних, технічних та IT-спеціальностей розвиватися на перетині аналізу даних, автоматизації та фінансового аудиту.

Анонсується менторська підтримка, компенсація витрат на професійні сертифікації, безкоштовні ланчі в офісі, медичне страхування, страхування життя та подорожей, 35 календарних днів оплачуваної відпустки.

Інтерн у відділ розвитку навичок працівників виробництва — «BAT Україна»

📍 Прилуки, гібридний формат

Компанія запрошує студентів 4−6 курсів та нещодавніх випускників на оплачуване стажування в Прилуках. Тривалість BeTalent Program — 6−9-місяців. Є можливість отримати постійну посаду після успішного її завершення.

Важливими є можливість працювати повний день та англійська на рівні Intermediate+. Досвід участі у волонтерських проєктах чи студентських ініціативах буде перевагою.

Стажер в HR Business Partners — «Райффайзен Банк»

📍 Київ

Банк запрошує студентів на безоплатне стажування в команді HR Business Partners.

Серед основних завдань — робота з HR-даними для підготовки звітів, підтримка проєктів з онбордингу, залученості й розвитку талантів, організація навчальних заходів, підготовка презентацій та збір зворотного зв’язку від працівників.

Читайте також Де студенту в Україні швидше заробити 1 тис. доларів і скільки на це піде часу

Catalog Operations Intern — Glovo

📍 Київ

Шукають фахівця до команди Q-Commerce у Києві.

Інтерн працюватиме з інформацією про товари: оновлюватиме дані у файлах Excel/CSV, збиратиме, впорядковуватиме та завантажуватиме в системи дані про товари (зображення, характеристики, описи тощо), а також допомагатиме покращувати структуру категорій супермаркетів і партнерських магазинів.

Серед умов: медичне страхування, щомісячний ліміт у Glovo, знижки на транспорт, харчування та витрати на дитячий садок, додаткові вихідні, можливість працювати з дому 2 дні на тиждень і до 3 тижнів на рік — з будь-якої точки світу.

Молодший фахівець/молодша фахівчиня з рекрутингу — НЕК «Укренерго»

📍 Київ

Запрошують студентів останніх курсів та молодих фахівців на шестимісячне оплачуване стажування Energy Hub у сфері рекрутингу.

Стажист долучатиметься до пошуку та первинного скринінгу кандидатів, комунікації з ними, організації співбесід, ведення бази кандидатів, а також участі в кар’єрних заходах та HR-ініціативах.

Анонсується: медичне страхування, можливість бронювання, корпоративні тренінги та персональне наставництво.

Sales Intern — L’Oréal Ukraine

📍 Київ, гібридний формат

Компанія запрошує студентів 3−6 курсів та нещодавніх випускників на оплачуване стажування в комерційній команді Consumer Products Division.

Кандидатам потрібні впевнені навички роботи з Excel і PowerPoint, англійська на рівні B1+. Стажування можна поєднувати з навчанням в університеті.

Пропонується: оплачуване стажування від 6 місяців, офіційний контракт, знижки на продукцію L’Oréal, wellbeing-програми та доступ до міжнародних навчальних платформ.

Молодший логіст (стажування) — Cemark

📍 Кам’янець-Подільський

Компанія запрошує студентів та випускників ВНЗ на стажування за напрямом логістики. Для участі потрібні англійська на рівні B1+, готовність розвиватися та мобільність у межах України.

Серед умов: менторська підтримка, тренінги з особистісного та професійного розвитку, корпоративна англійська, можливість реалізувати власний проєкт і трансфер до/з підприємства.

Читайте також В Україні введуть гранти на вищу освіту: що зміниться для студентів

Помічник бухгалтера — KAN Bud

📍 Київ

Запрошують студентів старших курсів та випускників на стартову позицію в бухгалтерії. Досвід роботи не є обов’язковим.

Помічник допомагатиме з оформленням первинної документації та довіреностей, а також виконуватиме доручення бухгалтерів. Серед завдань: поїздки до банків, податкових органів та контрагентів, для яких компанія надає службовий транспорт із водієм.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.