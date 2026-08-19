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В Україні введуть гранти на вищу освіту: що зміниться для студентів

Особисті фінанси
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Студенти ВНЗ
Студенти ВНЗ
Українські вступники зможуть отримувати державну підтримку для оплати навчання не лише через бюджетні місця. Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10399, який змінює підхід до фінансування вищої освіти та запроваджує систему державних грантів.
Як зазначає нардеп Сергій Бабак, за відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів.

Як зміниться система фінансування навчання

Закон передбачає поступовий перехід до принципу «гроші ходять за студентом». Державні гранти мають стати окремим повноцінним механізмом фінансування навчання поряд із бюджетними місцями.
Передбачено кілька видів грантів:
  • академічні надаватимуться залежно від результатів НМТ або ЗНО,
  • соціальні — представникам визначених вразливих категорій;
  • також створять Гранти Героїв — для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників Революції Гідності;
  • спеціальні — за мистецькі або спортивні досягнення;
  • окремий грант — для підготовки офіцерів запасу.
Розмір і порядок надання грантів визначатиме уряд за видами грантів і категоріями отримувачів.
Перший дворічний експеримент із державними грантами на навчання показав запит на цей інструмент підтримки та його ефективність у розширенні доступності здобуття вищої освіти в Україні. Понад 25 тисяч студентів уже отримали гранти. Середній розмір гранту становить 23 600 грн, йдеться у повідомленні пресслужби Верховної Ради.
Створено за допомогою ШІ
Створено за допомогою ШІ
При цьому бюджетні місця не скасовуються. Закон передбачає, що видатки держави на підготовку фахівців не можуть бути нижчими, ніж торік, з урахуванням інфляції. Очікується, що щонайменше 51% випускників закладів загальної середньої освіти матимуть можливість навчатися за державні кошти — через бюджетне місце або грант.
Окремий пріоритет надаватимуть спеціальностям, які мають критичне значення для безпеки, економіки та майбутньої відбудови України.
Крім того, за визначених законом умов громадяни, які вже здобували вищу освіту за державні кошти або державним грантом, зможуть повторно отримати державну підтримку для навчання на тому самому освітньому ступені.
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Як зазначив народний депутат Бабак, над законопроєктом працювали майже два роки — від його реєстрації у січні 2024 року до доопрацювання профільним комітетом цього літа. За його словами, під час підготовки документа провели пілотний проєкт, консультації та дискусії, за результатами яких до законопроєкту внесли низку змін. Водночас, конституційне право на безоплатну вищу освіту у державних і комунальних закладах зберігається.
Нові правила впроваджуватимуть поступово. Механізм академічних грантів має запрацювати через місяць після набрання законом чинності, тоді як повноцінна грантова модель фінансування вищої освіти стартує з 1 січня 2027 року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
СтудентиВНЗОсвіта
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