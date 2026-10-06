У Пенсійному фонді пояснили, чи можна подати заяву на призначення пенсії заздалегідь

Українцям не обов’язково чекати дня досягнення пенсійного віку, щоб подати документи на призначення пенсії. Звернутися із заявою можна не раніше ніж за один місяць до досягнення пенсійного віку. Наприклад, якщо людині виповнюється 60 років у жовтні 2026 року, подати заяву можна вже у вересні, але не раніше відповідної дати.

Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Такий порядок визначений законодавством про пенсійне забезпечення. Водночас право на пенсію за віком залежить не лише від віку, а й від наявності необхідного страхового стажу. У 2026 році для призначення пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Коли потрібно звернутися за пенсією

Важливо не пропустити строк звернення. Якщо заява про призначення пенсії подана не пізніше трьох місяців із дня досягнення пенсійного віку, пенсію за віком призначають із дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо людина звернулася за призначенням пенсії після спливу трьох місяців із дня досягнення пенсійного віку, пенсію призначають із дня звернення.

Як подати заяву на призначення пенсії

Подати заяву та необхідні документи можна дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Для подання заяви онлайн необхідно заздалегідь підготувати скановані копії документів, зокрема паспорта, РНОКПП та документів, необхідних для підтвердження страхового стажу. Залежно від конкретної ситуації можуть знадобитися й інші документи.

Після авторизації на вебпорталі ПФУ за допомогою КЕП потрібно обрати розділ «Щодо пенсійного забезпечення» → «Заява на призначення пенсії», зазначити вид пенсії, заповнити необхідні дані та додати скановані копії документів.

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Після цього потрібно сформувати заяву, підписати її та надіслати до Пенсійного фонду України.

Після відправлення заяви інформацію про стан її опрацювання та прийняте рішення можна переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ в розділі «Мої звернення».

«Отже, чекати дня, коли виповниться 60 років, не обов’язково: за наявності необхідного страхового стажу документи на призначення пенсії можна подати вже за місяць до досягнення пенсійного віку», — підсумували у Фонді.