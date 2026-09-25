Пенсіонери, які отримують виплати на банківські рахунки, не можуть самостійно обрати дату зарахування коштів. Пенсійний фонд визначає її за графіком.

Коли надходить пенсія в Україні

Пенсії в Україні виплачують щомісяця у межах встановленого виплатного періоду — з 4 до 25 числа. Для кожного пенсіонера Пенсійний фонд визначає окрему дату, тому кошти можуть надходити на банківський рахунок у різні дні.

Змінити спосіб отримання пенсії можна — наприклад, перейти з Укрпошти на банківський рахунок. Однак самостійно обрати іншу дату виплати або перенести її не можна.

Як пояснила фахівчиня ПФУ Катерина Дибенко, дата виплати визначається відповідно до затвердженого графіка і не змінюється на прохання пенсіонера.

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Які пенсії отримують українці

За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 липня 2026 року середній розмір пенсійної виплати в Україні становив 6 992,31 грн. За рік цей показник зріс на 12,6%.

Водночас розмір пенсії залежить від категорії отримувача. За статистикою ПФУ, частина пенсіонерів отримують до 3 000 грн на місяць, тоді як виплати для інших категорій перевищують 10 000 грн.

Окремо ПФУ проводить перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. У 2026 році розмір таких виплат може змінюватися залежно від страхового стажу та заробітку, набутого після призначення пенсії.

Коли пенсію можуть перестати виплачувати?

Сам факт тривалого невикористання банківської картки не означає автоматичного блокування картки. Проте якщо протягом шести місяців на рахунку, на який надходить пенсія, не відбувалося руху коштів, виплату можуть припинити.

Щоб поновити виплати, пенсіонеру потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та пройти необхідну ідентифікацію.