У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає перехід від окремих виплат і статусів для внутрішньо переміщених осіб до комплексної системи державної підтримки. Документ має створити єдиний маршрут супроводу людини від моменту евакуації до інтеграції в нову громаду або безпечного повернення додому.

Про це повідомляє Асоціація прифронтових міст та громад.

Зробіть своє життя простішим, оформлюйте кредитну картку для щоденних потреб. Зручний каталог вже на Finance.ua.

Які зміни пропонують для ВПО

Документ має вирішити проблему, за якої переселенцям доводиться самостійно шукати необхідні установи та розбиратися в численних програмах підтримки. Натомість людина має отримувати комплексну допомогу від держави.

Держава має не просто зафіксувати статус ВПО і призначити переселенцю окрему виплату, а провести людину по всьому маршруту від моменту евакуації до нормального життя, з житлом, роботою, освітою для дітей, соціальними та медичними послугами.

Читайте також ВПО у Кропивницькому зможуть їздити громадським транспортом безкоштовно

Законопроєкт пропонує визнавати внутрішньо переміщеними дітей, які народилися вже після переміщення родини.

Автори ініціативи зазначають, що чинне законодавство фактично не надає їм такого статусу. У результаті двоє дітей з однієї родини можуть мати різний обсяг прав.

Збільшення виплат та скасування майнових обмежень

Законопроєкт передбачає підвищення розміру соціальної допомоги ВПО до рівня базової соціальної допомоги.

Крім того, пропонується протягом перших шести місяців після переміщення надавати допомогу без урахування доходів сім’ї.

Також пропонується переглянути майнові критерії, через які люди можуть втрачати право на виплати. Зокрема, підставою для припинення допомоги не мають бути придбання квартири без ремонту, недобудованого будинку чи земельної ділянки вартістю до 2 млн грн, а також наявність банківського депозиту до 2 млн грн.

Держава також не має припиняти виплати без попередження. Людина повинна отримати конкретну причину такого рішення не пізніше ніж за 10 днів.

Читайте також ВР розблокувала оренду державної та комунальної власності для потреб ВПО

Відмова від житла на тимчасово окупованих територіях

Окрему увагу приділено людям, які формально мають житло, але не можуть ним користуватися через бойові дії або тимчасову окупацію.

Законопроєкт пропонує надати людині право добровільно відмовитися від такого житла або своєї частки в ньому на користь держави. Це має дозволити переселенцям, які втратили доступ до свого майна через війну, отримувати компенсацію на придбання нового житла в безпечних регіонах.

Єдиний маршрут підтримки ВПО

Однією з головних новацій є створення єдиної системи супроводу людини.

Для цього повноважний державний орган має визначити Координаційний центр ВПО, який займатиметься маршрутом: житло, соціальні послуги, працевлаштування, перекваліфікація, освіта для дітей, медична та інше необхідна допомога.

Передбачається принцип «єдиного входу»: людина зможе звернутися до територіального відділення Координаційного центру, ЦНАПу, органу соціального захисту, закладу охорони здоров’я, освіти або скористатися цифровим сервісом. Після цього взаємодія між усіма необхідними службами відбуватиметься без повторного збору документів та багаторазових звернень.

Читайте також Майже 60% ВПО вже не планують повертатися додому найближчим часом

Працевлаштування та соціальний догляд

Для сприяння працевлаштуванню ВПО пропонується залучити приватні агентства зайнятості.

Вони отримуватимуть винагороду в розмірі однієї мінімальної заробітної плати за працевлаштування людини та ще двох мінімальних зарплат, якщо працівник безперервно працюватиме у роботодавця щонайменше шість місяців. Для дефіцитних та критично дефіцитних галузей передбачено додатково підвищені коефіцієнти.

Окремий блок ініціативи присвячений підтримці людей похилого віку, осіб з інвалідністю та тих, хто потребує постійного догляду.

Пропонується поєднати соціальні послуги догляду з проживанням, а також закріпити на державному рівні фінансування стаціонарного догляду за принципом «гроші ходять за людиною».

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що з 22 жовтня 2026 року тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку. У деяких випадках це відбуватиметься без особистої заяви людини. Підставою для зняття з обліку стане виїзд на постійне проживання за кордон або тривала відсутність в Україні — понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року.