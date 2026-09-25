Названо області з найбільшими боргами за водопостачання (інфографіка)

В Україні на початок вересня 2026 року в Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ) налічувалося 173 075 виконавчих проваджень щодо заборгованості за водопостачання та водовідведення. Найчастіше борги за воду стягують із українців віком від 46 до 60 років. Найбільше нових проваджень у 2026 році відкрили на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Скільки проваджень щодо боргів за воду відкрили у 2026 році

«173 075 боргів за водопостачання та водовідведення зафіксовані у ЄРБ. 64% проваджень уже завершені, втім це не обов’язково означає, що людина сплатила борг. Провадження могло бути завершене через неможливість стягнення або з інших підстав, а запис про борг при цьому продовжує залишатися у Реєстрі», — сказано в повідомленні.

Кожен десятий чинний борг за воду з’явився у Реєстрі у 2026 році. Загалом цьогоріч Реєстр поповнився на 24 696 таких боргів — на 19% менше до відповідного періоду минулоріч.

Які підприємства найчастіше стягують борги

Найбільше нових проваджень цьогоріч відкрили за заявами КП «Кривбасводоканал» — 3 653, або майже 15% від загальної кількості.

На другому місці КП «Міськводоканал» Сумської міської ради із 3 153 провадженнями, або 13%. Далі йдуть МКП «Миколаївводоканал» — 2 100 проваджень, КП ДОР «Аульський водовід» — 1 699 та МКП «Хмельницькводоканал» — 1 309.

Хто найчастіше має борги за воду

Понад третина всіх нових проваджень щодо боргів за воду цьогоріч припадає на українців віком від 46 до 60 років — 8 335 справ.

Ще 26%, або 6 380 проваджень, відкрили щодо людей віком від 36 до 45 років. Кожне п’яте провадження припадає на боржників віком понад 60 років — 5 221 справа.

Вік боржників, opendatabot.ua

У яких областях найбільше боргів за воду

28% усіх нових проваджень щодо боргів за воду цьогоріч припадає на Дніпропетровщину — 6 923. Майже удвічі менше на Сумщині — 3 662, або 15%. Далі йдуть Миколаївщина — 2 191 провадження, Полтавщина — 1 873 та Хмельниччина — 1 415.

Найменше таких проваджень цьогоріч зафіксовано на Житомирщині — лише 2. На Херсонщині їх 18, на Вінниччині — 40, у Києві — 59, а на Рівненщині — 111.

Де найбільше нових боргів, opendatabot.ua

По рекордних 6 нових проваджень цьогоріч припало одразу на чотирьох боржників. А найстаріше відкрите провадження щодо боргу за воду, яке досі залишається у Реєстрі, датується 25 січня 2017 року.

Як змінилися тарифи на воду

Із березня 2026 року тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення тимчасово встановлюють органи місцевого самоврядування або військові адміністрації. Тому ціни можуть суттєво відрізнятися залежно від області та навіть окремої громади.

Із червня 2026 року громади по всій країні почали масово переглядати тарифи на воду.

Рекордні 278 грн за кубометр водопостачання та водовідведення закладені у плані громади на Чернігівщині на 2026 рік. В Умані тариф становить 158,33 грн за кубометр.

Один із найнижчих тарифів в Україні наразі діє в Києві — 30,38 грн. Водночас Київрада вже підтримала його поступове підвищення до 63,79 грн. Відповідне розпорядження ще проходить процедуру і остаточно не ухвалене.

Для порівняння, у Бородянці на Київщині тариф становить 139,34 грн за кубометр. У деяких громадах України тарифи зросли більш ніж удвічі, зокрема у Дніпрі, Луцьку, Вінниці, Полтаві та Тернополі.