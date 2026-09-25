0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Робота у Military Tech: 10 вакансій у сфері оборонних технологій

Особисті фінанси
49
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Пошук роботи у Military Tech
Пошук роботи у Military Tech
Працювати у сфері Military Tech можуть не лише технічні спеціалісти. Українські компанії, які розробляють оборонні технології та безпілотні системи, відкривають вакансії для фахівців різних напрямів — від HR і маркетингу до закупівель та аналітики.
Із посиланням на robota.ua ділимося добіркою вакансій у Military Tech.

Розробник Odoo — TAF Industries

  • Віддалено
  • Додатково: бронювання
Провідна Military Tech-компанія з виробництва та розробки оборонних технологій запрошує розробника Odoo для віддаленої роботи. У вас є шанс потрапити в команду, якщо маєте досвід роботи від 2 років на Odoo, знання Python, Odoo ORM, PostgreSQL, «Міграція даних», архітектури Odoo та бізнес-логіки.

Складальник — Д.ж.е.т.

  • 📍 Київ
  • 70 000−80 000 грн (ставка + премія)
  • Додатково: бронювання з першого дня
Виробнича компанія запрошує на роботу складальника механоскладальних робіт. Готові взяти кандидата без досвіду — навчають необхідного на місці.
Серед основних завдань — підготовка деталей до складання, складання деталей, вузлів і механізмів, робота з ручним інструментом та контроль якості, дотримання правил техніки безпеки та виробничої дисципліни.

Охоронник — «Дикі Шершні»

  • Київ
  • 30 000−33 000 грн
  • Додатково: бронювання в перший тиждень роботи
Компанія має відкриту позицію охоронника з функцією відеоспостереження. Кандидату потрібен досвід роботи із системами відеоспостереження та базові знання мережевого обладнання та відеореєстраторів.
Передбачається графік — доба через дві (24/48) та робоче місце з бомбосховищем.

HR Generalist — Vyriy Industries

  • Київ
  • 50 000 грн — на випробувальному терміні, після — 60 000 грн
  • Додатково: бронювання
Компанія шукає HR Generalist у дочірнє підприємство. Фахівець відповідатиме за супровід працівників на різних етапах Employee Life Cycle, внутрішні комунікації, адаптацію та розвиток HR-процесів.
Розглядаються кандидати з досвідом роботи в HR від 1 року. Передбачається випробувальний термін — 2 місяці.

Фахівець з безпеки — «Атлон Авіа»

  • Львів
  • Додатково: бронювання з першого робочого дня
Науково-виробниче підприємство, яке виробляє безпілотні авіаційні комплекси, шукає фахівця з безпеки, який відповідатиме за захист бізнесу, внутрішні перевірки та управління ризиками.
Вітається досвід у сфері корпоративної, економічної або фізичної безпеки, проведення службових розслідувань та внутрішніх перевірок. Водійське посвідчення категорії B — обов’язкове, а власне авто буде перевагою.
Читайте також

Аналітик із кіберризиків та захисту даних — L7 United

  • Київ/гібридний формат
  • 50 000−65 000 грн
Додатково: бронювання
Military-tech компанія запрошує кандидатів із досвідом в ІТ/ІБ від 3 років, з яких щонайменше 2 роки — у сфері управління ризиками ІБ, аудиту, моделювання загроз або Data Privacy. Важливі знання стандартів серії ISO/IEC 27000 (особливо ISO 27001, 27002, 27005) та базових функцій NIST CSF, розуміння нормативних вимог захисту персональних даних (GDPR, законодавство України), а також англійська на рівні B1/B2.
Передбачається випробувальний термін — 3 місяці.

Комплектувальник — Tencore

  • Вишневе
  • 45 000 грн
  • Додатково: бронювання
У вакансії зазначається, що досвід роботи не обов’язковий — новачкам пропонується навчання. Серед основних завдань: комплектація та пакування виробів і допоміжного обладнання, взаємодія з іншими відділами та підтримання порядку на робочому місці.
Компанія готова працевлаштувати ветеранів і колишніх військовослужбовців.

C&B manager — Airlogix

  • Київ
  • Додатково: бронювання
Роботодавець — компанія, яка спеціалізується на виробництві інноваційних продуктів у сфері безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Розглядають кандидатів із досвідом на аналогічній посаді від 3 років, навичками роботи з аналітикою та побудови дашбордів, знанням MS Office, Google Sheets і 1С.
Компанія пропонує, серед іншого: медичне страхування, психологічну допомогу, уроки англійської, безкоштовні обіди та корпоративний трансфер від метро до локацій виробництва.
Місце для вашої реклами

Менеджер із закупівель — «Оріон Дефенс»

  • Буча
  • Додатково: бронювання
Фахівець відповідатиме за пошук і закупівлю комплектуючих, матеріалів та обладнання, роботу з українськими й міжнародними постачальниками, переговори, контроль логістики та термінів постачання.
Також до обов’язків входять аналіз ринку, пошук альтернативних постачальників, контроль залишків та взаємодія з виробництвом і складом, підготовка закупівельної документації.
Випробувальний термін — до 3 місяців.

SMM-менеджер — «Флай-груп Україна»

  • Київ/гібридний формат
Роботодавець — компанія, яка спеціалізується на виробництві та впровадженні інноваційних технологій у сфері радіоелектронної боротьби.
Шукають SMM-менеджера до креативної команди у miltech-сфері. Фахівець відповідатиме за ведення соцмереж бренду, створення контент-плану та контенту, монтаж коротких роликів і комунікацію з аудиторією.
Потрібен досвід у SMM від 1 року, знання актуальних трендів, базові навички монтажу та роботи з Canva, CapCut, Premiere або аналогами. Важливо комфортно почуватися перед камерою та вміти користуватися інструментами ШІ.
Для відгуку потрібно надіслати резюме та коротке відео про себе або портфоліо.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВакансіїРоботаРинок праці
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems