Робота у Military Tech: 10 вакансій у сфері оборонних технологій

Працювати у сфері Military Tech можуть не лише технічні спеціалісти. Українські компанії, які розробляють оборонні технології та безпілотні системи, відкривають вакансії для фахівців різних напрямів — від HR і маркетингу до закупівель та аналітики.

Із посиланням на robota.ua ділимося добіркою вакансій у Military Tech.

Розробник Odoo — TAF Industries

Віддалено

Додатково: бронювання

Провідна Military Tech-компанія з виробництва та розробки оборонних технологій запрошує розробника Odoo для віддаленої роботи. У вас є шанс потрапити в команду, якщо маєте досвід роботи від 2 років на Odoo, знання Python, Odoo ORM, PostgreSQL, «Міграція даних», архітектури Odoo та бізнес-логіки.

Складальник — Д.ж.е.т.

📍 Київ

70 000−80 000 грн (ставка + премія)

Додатково: бронювання з першого дня

Виробнича компанія запрошує на роботу складальника механоскладальних робіт. Готові взяти кандидата без досвіду — навчають необхідного на місці.

Серед основних завдань — підготовка деталей до складання, складання деталей, вузлів і механізмів, робота з ручним інструментом та контроль якості, дотримання правил техніки безпеки та виробничої дисципліни.

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Охоронник — «Дикі Шершні»

Київ

30 000−33 000 грн

Додатково: бронювання в перший тиждень роботи

Компанія має відкриту позицію охоронника з функцією відеоспостереження. Кандидату потрібен досвід роботи із системами відеоспостереження та базові знання мережевого обладнання та відеореєстраторів.

Передбачається графік — доба через дві (24/48) та робоче місце з бомбосховищем.

HR Generalist — Vyriy Industries

Київ

50 000 грн — на випробувальному терміні, після — 60 000 грн

Додатково: бронювання

Компанія шукає HR Generalist у дочірнє підприємство. Фахівець відповідатиме за супровід працівників на різних етапах Employee Life Cycle, внутрішні комунікації, адаптацію та розвиток HR-процесів.

Розглядаються кандидати з досвідом роботи в HR від 1 року. Передбачається випробувальний термін — 2 місяці.

Фахівець з безпеки — «Атлон Авіа»

Львів

Додатково: бронювання з першого робочого дня

Науково-виробниче підприємство, яке виробляє безпілотні авіаційні комплекси, шукає фахівця з безпеки, який відповідатиме за захист бізнесу, внутрішні перевірки та управління ризиками.

Вітається досвід у сфері корпоративної, економічної або фізичної безпеки, проведення службових розслідувань та внутрішніх перевірок. Водійське посвідчення категорії B — обов’язкове, а власне авто буде перевагою.

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Аналітик із кіберризиків та захисту даних — L7 United

Київ/гібридний формат

50 000−65 000 грн

Додатково: бронювання

Military-tech компанія запрошує кандидатів із досвідом в ІТ/ІБ від 3 років, з яких щонайменше 2 роки — у сфері управління ризиками ІБ, аудиту, моделювання загроз або Data Privacy. Важливі знання стандартів серії ISO/IEC 27000 (особливо ISO 27001, 27002, 27005) та базових функцій NIST CSF, розуміння нормативних вимог захисту персональних даних (GDPR, законодавство України), а також англійська на рівні B1/B2.

Передбачається випробувальний термін — 3 місяці.

Комплектувальник — Tencore

Вишневе

45 000 грн

Додатково: бронювання

У вакансії зазначається, що досвід роботи не обов’язковий — новачкам пропонується навчання. Серед основних завдань: комплектація та пакування виробів і допоміжного обладнання, взаємодія з іншими відділами та підтримання порядку на робочому місці.

Компанія готова працевлаштувати ветеранів і колишніх військовослужбовців.

C&B manager — Airlogix

Київ

Додатково: бронювання

Роботодавець — компанія, яка спеціалізується на виробництві інноваційних продуктів у сфері безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Розглядають кандидатів із досвідом на аналогічній посаді від 3 років, навичками роботи з аналітикою та побудови дашбордів, знанням MS Office, Google Sheets і 1С.

Компанія пропонує, серед іншого: медичне страхування, психологічну допомогу, уроки англійської, безкоштовні обіди та корпоративний трансфер від метро до локацій виробництва.

Менеджер із закупівель — «Оріон Дефенс»

Буча

Додатково: бронювання

Фахівець відповідатиме за пошук і закупівлю комплектуючих, матеріалів та обладнання, роботу з українськими й міжнародними постачальниками, переговори, контроль логістики та термінів постачання.

Також до обов’язків входять аналіз ринку, пошук альтернативних постачальників, контроль залишків та взаємодія з виробництвом і складом, підготовка закупівельної документації.

Випробувальний термін — до 3 місяців.

SMM-менеджер — «Флай-груп Україна»

Київ/гібридний формат

Роботодавець — компанія, яка спеціалізується на виробництві та впровадженні інноваційних технологій у сфері радіоелектронної боротьби.

Шукають SMM-менеджера до креативної команди у miltech-сфері. Фахівець відповідатиме за ведення соцмереж бренду, створення контент-плану та контенту, монтаж коротких роликів і комунікацію з аудиторією.

Потрібен досвід у SMM від 1 року, знання актуальних трендів, базові навички монтажу та роботи з Canva, CapCut, Premiere або аналогами. Важливо комфортно почуватися перед камерою та вміти користуватися інструментами ШІ.