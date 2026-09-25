Скільки українців отримують субсидії та пільги: статистика за 2024−2026 роки (інфографіка)

Житлова субсидія та пільга – це дві схожі, але різні форми соціальної допомоги. Фото 24 канал

У першому півріччі 2026 року середні витрати держави на одного одержувача житлової субсидії сягнули рекордних 18,1 тис. грн. Водночас на одного отримувача пільги в середньому припало 9,3 тис. грн.

Про це пише «Слово і діло».

Скільки українців отримували субсидії та пільги в 2024—2026 роках

У 2024 році житлові субсидії на оплату електроенергії, опалення, водопостачання і водовідведення, а також придбання палива отримали 1,841 млн українців. Пільги натомість одержала 1,521 млн осіб.

За 2025 рік обома видами допомоги скористалася менша кількість людей. Так, житлові субсидії отримали 1,384 мільйона українців, а пільги на оплату житлово-комунальних послуг і придбання палива — 1,169 мільйона.

Перше півріччя 2026 року демонструє злам статистики. З одного боку, кількість отримувачів житлових субсидій становить 636 тисяч осіб. З іншого — пільги на оплату ЖКП вже отримали 1,246 мільйона українців, що більше, ніж за весь 2025 рік.

Як змінювалася кількість отримувачів житлових субсидій та пільг у 2024−2026 роках, www.slovoidilo.ua

Скільки держава витрачає на субсидії та пільги

У 2024 році держава витратила на компенсації населенню понад 39 мільярдів гривень — зокрема 21,509 мільярда на житлові субсидії та 17,880 мільярда на пільги.

Натомість у 2025 році видатки на житлові субсидії зменшилися до 17,310 мільярда гривень, а на пільги — зросли до 18,373 мільярда. Таким чином, держава витратила на компенсації оплати ЖКП і придбання палива 35,683 мільярда гривень.

За першу половину 2026 року розмір видатків на обидва види компенсацій майже зрівнявся: 11,505 мільярда на житлові субсидії та 11,551 мільярда на пільги.

Як змінилися середні виплати на одного одержувача

Крім того, можна простежити, як змінювалися середні видатки на одного одержувача: у 2024 році держава в середньому платила на рік по 11,7 тисячі гривень субсидії та 11,8 тисячі гривень пільги. У 2025 році середній «чек» виріс до 12,5 тисячі (отримувачі субсидії) та 15,7 тисячі гривень (пільговики).

Станом на перше півріччя 2026 року середні витрати на одного одержувача субсидії становлять рекордні 18,1 тисячі гривень, а на отримувача пільги — 9,3 тисячі гривень.

Чим відрізняються субсидія та пільга

Житлова субсидія та пільга — це дві схожі, але різні форми соціальної допомоги. Субсидії призначаються домогосподарствам із невисокими доходами, для яких оплата комунальних послуг є завеликим тягарем.

Натомість пільга на оплату ЖКП призначається незалежно від фінансового стану, а за фактом належності до певної категорії населення — зокрема ветеранам, багатодітним родинам, постраждалим унаслідок аварії на ЧАЕС тощо.