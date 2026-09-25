Що буде із «зеленим» тарифом для домашніх СЕС: рішення НКРЕКП

Сонячні панелі для приватних домогосподарств не завжди матимуть однакову ціну продажу електроенергії в мережу. НКРЕКП уточнила правила розрахунків для власників сонячних генеруючих установок, зокрема для електроенергії, відпущеної в окремі нічні години та понад дозволений обсяг.

Як визначатимуть ціну електроенергії

НКРЕКП затвердила зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії та порядку продажу й обліку електроенергії. Вони уточнюють механізм, за яким постачальники універсальних послуг купуватимуть електроенергію у приватних домогосподарств із сонячними установками.

Для електроенергії, відпущеної в мережу:

з 23:00 до 04:00 у період з 1 квітня до 31 жовтня;

з 21:00 до 06:00 у період з 1 листопада до 31 березня,

ціна визначатиметься за нижчим із двох значень — «зеленим» тарифом, встановленим для конкретного домогосподарства, або за ціною на ринку «на добу наперед» у відповідну годину.

Такий самий принцип застосовуватиметься, якщо домогосподарство відпускає в мережу більше електроенергії, ніж дозволено погодинним обсягом відповідно до встановленої потужності генеруючої установки.

«Зелений» тариф загалом не знижують

У НКРЕКП наголошують, що зміни не означають загального зниження «зеленого» тарифу для приватних домогосподарств. Новий механізм стосується лише визначених обсягів електроенергії — відпущених у зазначені нічні години або понад дозволений погодинний обсяг.

Зміни розробили на виконання закону № 4937-IX від 15 липня 2026 року та для приведення нормативних актів НКРЕКП у відповідність до законодавства.

Також рішення оновлює окремі положення щодо договірних відносин на роздрібному ринку електроенергії, зокрема через втрату чинності Господарським кодексом України.