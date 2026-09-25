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Що буде із «зеленим» тарифом для домашніх СЕС: рішення НКРЕКП

Енергетика
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Сонячні панелі на даху
Сонячні панелі на даху
Сонячні панелі для приватних домогосподарств не завжди матимуть однакову ціну продажу електроенергії в мережу. НКРЕКП уточнила правила розрахунків для власників сонячних генеруючих установок, зокрема для електроенергії, відпущеної в окремі нічні години та понад дозволений обсяг.

Як визначатимуть ціну електроенергії

НКРЕКП затвердила зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії та порядку продажу й обліку електроенергії. Вони уточнюють механізм, за яким постачальники універсальних послуг купуватимуть електроенергію у приватних домогосподарств із сонячними установками.
Для електроенергії, відпущеної в мережу:
  • з 23:00 до 04:00 у період з 1 квітня до 31 жовтня;
  • з 21:00 до 06:00 у період з 1 листопада до 31 березня,
ціна визначатиметься за нижчим із двох значень — «зеленим» тарифом, встановленим для конкретного домогосподарства, або за ціною на ринку «на добу наперед» у відповідну годину.
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Такий самий принцип застосовуватиметься, якщо домогосподарство відпускає в мережу більше електроенергії, ніж дозволено погодинним обсягом відповідно до встановленої потужності генеруючої установки.

«Зелений» тариф загалом не знижують

У НКРЕКП наголошують, що зміни не означають загального зниження «зеленого» тарифу для приватних домогосподарств. Новий механізм стосується лише визначених обсягів електроенергії — відпущених у зазначені нічні години або понад дозволений погодинний обсяг.
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Зміни розробили на виконання закону № 4937-IX від 15 липня 2026 року та для приведення нормативних актів НКРЕКП у відповідність до законодавства.
Також рішення оновлює окремі положення щодо договірних відносин на роздрібному ринку електроенергії, зокрема через втрату чинності Господарським кодексом України.
Проєкт рішення пройшов передбачені законодавством процедури, зокрема відкрите обговорення із зацікавленими сторонами, та був погоджений Антимонопольним комітетом України.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Альтернативна енергетикаСонячні електростанціїЗелений тарифСонячні панелі
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