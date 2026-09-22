Три речі, які варто зробити до початку опалювального сезону Сьогодні 19:29 — Енергетика До опалювального сезону варто підготувати три речі

Із наближенням опалювального сезону є питання, які краще вирішити заздалегідь.

Щоб із початком опалювального сезону не довелося поспіхом вирішувати те, про що можна подбати вже зараз, Yasno пропонує перевірити свою готовність за трьома ключовими пунктами.

Тариф на електроопалення

Тариф на електроопалення діє з 1 жовтня до 30 квітня та дозволяє власникам квартир і приватних будинків з електроопалювальними установками заощаджувати до 40% на оплаті електроенергії.

Тим, хто користувався тарифом на електроопалення минулого сезону, варто перевірити в Особистому кабінеті, чи коректно зафіксована ця інформація на новий опалювальний сезон. Вона відображається в розділі «Тариф». За умови правильного оформлення там буде зазначено, що за вашою адресою застосовується тариф на електроопалення.

Якщо ж цього опалювального сезону ви плануєте скористатися тарифом уперше, необхідно оформити відповідну технічну документацію, встановити електроопалювальну установку, а потім звернутися до розподільчої компанії для внесення змін до паспорта точки розподілу.

Для тих, у кого електроопалювальна установка вже змонтована, отримати необхідну документацію та замовити перевірку можна в оператора системи розподілу, до мереж якого підключений об’єкт.

Відсутність боргів за електроенергію

Коли світловий день стає коротшим, а температура знижується, зростає потреба в додатковому освітленні та обігріві помешкання, а разом із цим і споживання електроенергії. Відповідно, можуть збільшуватися і суми в рахунках за світло. Щоб не накопичувати борги, варто щомісяця до 20 числа сплачувати рахунки за електроенергію в повному обсязі.

Енергетичні рішення на випадок відключень

Якщо виникне необхідність застосовувати графіки відключень електроенергії, варто заздалегідь подбати про альтернативні джерела живлення, які зможуть забезпечити хоча б базові потреби родини. У пригоді стануть павербанки, LED-освітлення, портативні зарядні станції, сонячні панелі та інші енергетичні рішення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , скільки коштує година роботи найпопулярнішої побутової техніки та як скоротити витрати.